Antes del inicio del segundo tiempo entre Boca y Huracán, se dio una situación insolita en Parque Patricios. Miguel Merentiel saltó a la cancha junto al resto de sus compañeros para disputar los segundos 45 minutos, pero Miguel Ángel Russo optó porque Milton Giménez ingrese en su lugar a último momento. Sorprendido por la decisión del entrenador, el delantero uruguayo se retiró directamente al vestuario.

Vale la pena aclarar, que los equipos acababan de regresar de la charla técnica. Por lo tanto, llamó mucho la atención la reacción del jugador, como si no estuviera enterado de que no iba a continuar en el campo de juego.

No es habitual que un futbolista salga corriendo directamente al vestuario, como lo hizo Merentiel, en vez de quedarse en el banco de suplentes junto a sus compañeros como marca la regla. Por eso, la actitud -impropia- de La Bestia rápidamente sorprendió a propios y ajenos.

Si bien, el ex Palmeiras no había tenido una buena actuación en la primera etapa (al igual que todo el equipo), la medida de Russo no deja de sorprender, ya que suele ser una pieza clave en la ofensiva del Xeneize. Merentiel completó nueve de 13 pases posibles, realizó un regate, perdió siete balones y no sumó disparos al arco en los primeros 45 minutos.