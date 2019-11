Mesa: el ex presidente que empujó la salida de Morales y ahora queda en carrera

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex presidente Carlos Mesa, candidato el mes pasado por Comunidad Ciudadana, fue una de las figuras centrales del proceso que terminó con la renuncia al cargo del mandatario Evo Morales, aunque haber sido segundo en las cuestionadas elecciones no evitó que su rol quedara de alguna manera opacado por Luis Camacho.



Mesa, que aún antes de los comicios ya había advertido que desconocería un eventual triunfo del oficialismo, fue jefe del Palacio Quemado desde el 2003 al 2005, cuando debió renunciar acorralado por las protestas que lideraba el entonces candidato Morales.



De 66 años, historiador, escritor y periodista, fue elegido en 2002 como vicepresidente en la fórmula que lideró el empresario Gonzalo Sánchez de Lozada, que renunció a su cargo en octubre de 2003, tras los más de 60 muertos causados por la represión militar a una ola de protestas sociales, liderada en parte por Morales, en la llamada Guerra del Gas.



Mesa ocupó el sillón presidencial por apenas 20 meses: dos años después de asumir, movilizaciones indígenas a favor de la nacionalización de los hidrocarburos devinieron en su renuncia y el llamado a otras elecciones, que ganó Morales.



Pese a las críticas por haber sido vice de Sánchez de Lozada, Mesa decidió ser candidato por el Frente Revolucionario de Izquierda, integrado luego en la alianza Comunidad Ciudadana, y su popularidad creció, a partir del lema "Ya es demasiado", por los 14 años de Morales en el poder.



El propio presidente parece haber ayudado a su imagen cuando en 2014 lo nombró representante oficial para la Defensa de la Causa Marítima, un trabajo no remunerado que consistía en ser el vocero ante el mundo de la demanda marítima planteada por Bolivia contra Chile en la Corte de La Haya.



Nacido en La Paz en agosto de 1953, es miembro de una clase elevada que sobresalía en un país aquejado por índices de pobreza estructural. Está casado en segundas nupcias con Elvira Salinas de Gamarra, con quien tuvo dos hijos, Borja Ignacio y Guiomar.



Mesa vivió y estudió en España y tiene una sólida formación intelectual, que mostró en diversos libros y documentales en los que aplicó sus aptitudes como periodista, historiador y cineasta y cosechó premios internacionales.



Después de las elecciones del 20 de octubre, algunas diferencias sobre la estrategia a seguir lo separaron de Camacho, que pareció ganarle la pulseada por el lugar del referente opositor. Con todo, si se concreta un inmediato llamado a nuevos comicios, el ex mandatario queda en la primera línea de la carrera.