¿Messi al Real Madrid? Las declaraciones que hacen mucho ruido en estas horas

El pasado martes 23 de mayo, un reconocido personaje del Real Madrid habló sobre Lionel Messi y fue furor. Se trata de Ramón Calderón, quien fue presidente del "Merengue" durante tres años. En una entrevista con el periodista Emiliano Nunia en el programa Súper Deportivo Radio (Radio Villa Trinidad), el exmandatario de la Casa Blanca no se guardó nada y aseguró que él contrataría al campeón del mundo con la Selección Argentina.

Sobre la partida de Leo en junio del PSG, Calderón expuso que lo contrataría para el cuadro español: "Desde luego, sigue siendo un jugador profesional. Todavía tiene dos años para jugar al máximo nivel. Es un jugador que siempre hay que intentar tenerlo cerca. Los grandes jugadores van donde ellos quieren. Si Messi decidiera venir al Real Madrid, estoy seguro que todos los recibirían con los brazos abiertos".

Calderón no sólo habló de Messi

"Son situaciones aisladas. España no es un país racista, todos los que han venido aquí lo saben. Son hechos lamentables, que no representan al fútbol español. Estas situaciones son incontrolables, porque cualquier cobarde puede lanzar estos insultos. Las declaraciones de Vinicius fueron en un momento difícil, el jugador está en un momento de enojo. Creo que en unos días estará arrepentido de lo que dijo", aportó sobre lo ocurrido con el brasileño.

Para ampliar en cuanto a lo que pasó con Vinicius, Ramón también aseveró: "No estoy de acuerdo con lo que dijo que la liga antes era de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi y compañía, y ahora es de los racistas. LaLiga de España no es de racista, porque estos violentos aislados, no representan al fútbol de España. Las declaraciones de Vinicius no fueron afortunadas, pero son productos de un momento de mucha calentura, en un contexto de exageración y exageradas. Seguro estará arrepentido. Tiene todas las condiciones para lograrlo".

Cuando le consultaron sobre Kylian Mbappé o un retorno de Cristiano Ronaldo, Ramón Calderón dijo: "Mbappé es el futuro. Es el momento para que llegue al Real Madrid. Me hace acordar mucho a la primera época de Ronaldo (Nazario) en España. Yo soy un enamorado de Mbappé. El jugador ya sabe que el Real Madrid le ofrece mucho. Él tiene que creer que el Real Madrid es el equipo en el que tiene que jugar. Esa la clave, porque si el jugador no quiere es inútil".