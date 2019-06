Messi habló tras el empate: "Hoy no se gana más con la camiseta"

Luego del agónico empate de la Selección Argentina contra Paraguay, el capitán Lionel Messi decidió abrirse ante los periodistas y dar su visión de juego. Metió presión para tener mayor peso ofensivo de cara al partido del próximo domingo ante Qatar.

El diez también reconoció que el resultado dejó gusto a poco y que complica las chances de clasificar. Pero, al mismo tiempo se mostró confiado en dar vuelta la historia y lograr la clasificación.

Resaltó que Argentina no es candidata: "Sabíamos que no iba a ser fácil. Es un momento de recambio generacional y hay que hacer las cosas bien para obtener los resultados. No se gana más con la camiseta".