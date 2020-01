Messi integra el mejor equipo de 2019 según la UEFA

El astro Lionel Messi fue elegido en el equipo ideal de 2019 confeccionado por la UEFA, con la participación de sus usuarios, y es el único argentino entre las once estrellas del fútbol mundial.



Messi, ganador del último Balón de Oro y el premio The Best de la FIFA, resultó el máximo goleador de la Liga de Campeones 2018/2019 con 12 tantos y se consagró como el primer jugador en convertir durante 15 temporadas consecutivas con medio centenar de goles por novena vez en los últimos diez años.



El capitán del seleccionado argentino de fútbol apareció entre los mejores de la UEFA por undécima vez y quedó a tres del crack portugués Cristiano Ronaldo (14).



Un total de dos millones de usuarios participaron de la votación en las últimas seis semanas.



La formación ideal de la UEFA es la siguiente: Alisson Becker (Liverpool de Inglaterra); Trent Alexander-Arnold (Liverpool de Inglaterra), Matthijs de Ligt (Juventus de Italia), Virgil van Dijk (Liverpool de Inglaterra) y Andrew Robertson (Liverpool de Inglaterra).



Frenkie de Jong (Barcelona de España), Kevin De Bruyne (Manchester City de Inglaterra); Messi, Cristiano Ronaldo (Juventus de Italia), Sadio Mané (Liverpool de Inglaterra) y Robert Lewandowski (Bayer Munich de Alemania).



Los debutantes son Alisson, Alexander-Arnold, de Ligt, Robertson, de Jong, Lewandowski y Mané.