Messi quedó al margen de los convocados para el choque de Copa del Rey ante Ibiza

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El astro Lionel Messi quedó al margen de los convocados de Barcelona para el choque de mañana ante Ibiza, de la tercera división española, por los 16avos. de final de la Copa del Rey en la famosa isla del mar Mediterráneo.



El DT de Barcelona, Quique Setién, adelantó en la conferencia de prensa "una idea prevista" sobre el posible descanso para Messi quien estará preparado para el duelo del sábado ante Valencia, como visitante, por la 21ra. jornada de la liga española que tiene como punteros al equipo catalán y a Real Madrid.



"A nadie se le escapa quién es Messi, y a mí tampoco. Pero cuando quiera algo de él, como con cualquier otro futbolista, trataré siempre de convencerle de qué es lo mejor desde mi perspectiva. No soy un entrenador que imponga nada. Trato de convencer a los jugadores y, generalmente, me acaban haciendo caso", dijo Setién.



La lista de convocados, según el sitio oficial de Barcelona, se compone de la siguiente manera:



Marc André Ter Stegen, Nélson Semedo, Ivan Rakitic, Arthur, Neto Murara, Clément Lenglet, Antoine Griezmann, Jordi Alba, Sergi Roberto, Frankie de Jong, Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Carles Pérez, Riqui Puig, Abel Ruiz, Ansu Fati y Chumi.



De esta manera, Ibiza se privará de la visita del crack rosarino cuya presencia era muy solicitada.



"A Messi lo vemos en verano en los restaurantes, en los yates y en las calas de Ibiza, pero si Quique (Setién) lo considera oportuno lo vamos a hacer venir en invierno. Y eso es un mérito", manifestó Pablo Alfaro, DT de Ibiza, en una entrevista con el diario AS.



Barcelona visitará mañana a las 15 de Argentina a UD Ibiza, equipo de la tercera división, por los 16avos de final de la Copa del Rey y el entrenador del equipo que cuenta con el delantero argentino Diego Mendoza.