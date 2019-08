Metallica vuelve al país con su gira WorldWired Tour 2020

La influencia de Metallica los trasciende en el tiempo y espacio, ahora con su gira 'WorldWired Tour 2020' llega a Sudamérica con un imponente show, el próximo sábado 18 de abril de 2020 en el Campo Argentino de Polo .

La banda de Hetfield será acompañada esta vez por Greta Van Fleet, en todos los shows de la gira, haciendo de este evento uno de los más importantes para el año que viene.

Desde la mañana de hoy ya se podían conseguir los tickets para ver a Metallica en el país. Las entradas se encuentran a la venta en Preventa 1 desde $2.500 + Service Charge. Una vez que se agote la Preventa 1, se pasará automáticamente al precio de Preventa 2.

Los precios disponibles:

-Campo General – Preventa 1: $2.500 + Service Charge

-Campo VIP – Preventa 1: $4.500 + Service Charge

-Platea Trasera – Preventa 1: $4.500 + Service Charge

-Platea – Preventa 1: $5.000 + Service Charge

-Platea Preferencial: $5.500 + Service Charge

También se podrán comprar tickets en efectivo en todos los puntos de venta habilitados de AllAccess durante todo el período de venta.

Los paquetes VIP también están disponibles con diferentes opciones de compra: The "Dream No More" Experience, The "All Nightmare Long" Experience y The "Shortest Straw" Experience, denominados así en referencia a las canciones más icónicas de la banda.

Toda la información sobre la venta de entradas se puede consultar en AllAccess.com.ar