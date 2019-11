Metrodelegados denunciaron que formaciones de la línea C del subte "también tienen asbesto"

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) denunció hoy que algunas formaciones de la línea de subte C compradas a Japón en 2015 y en circulación actual también presentan rastros de asbesto, además del identificado en la línea B.



En conferencia de prensa, Roberto Pianelli, secretario general de AGTSyP, informó que de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Nacional del Sur se encontró que hay formaciones de la línea C que "contienen asbesto en la cabina de conducción y en el salón debajo de los asientos".



"Se trata de los trenes Mitsubishi modelo 5000 ("Nagoya") que fueron comprados a Japón en 2015", detalló Pianelli.



El gremialista sostuvo que elevarán el estudio a Metrovías, Sbase (Subterráneos de Buenos Aires) y la Secretaría de Trabajo para que "cumplan con la ley" y garanticen "formaciones libres de asbesto".



"Los trabajadores y las trabajadores del subte estamos muy alterados porque no sabemos qué tenemos. Es muy preocupante el tratamiento que nos da Sbase, Metrovías y la Secretaría de Trabajo", expresó en la conferencia de prensa Francisco Ledesma, secretario de Salud Laboral de AGTSyP.



Agregó que los pasajeros que se suben a los trenes "les preguntan a los trabajadores del subte qué es el asbesto y si ellos también se pueden enfermar".



Por eso, señaló que le pidieron a Metrovías que "brinde información" sobre el tema.



En relación con posibles medidas de fuerza, Pianelli indicó que por ahora están realizando los "trámites administrativos vinculados con este hallazgo" y que si se presentara algún inconveniente con eso decidirán cómo actuar.



Asimismo recordó que de los 180 estudios médicos que ya se les realizaron a los trabajadores que se desempeñan en las líneas afectadas, 13 presentaron placas pleurales, es decir ensanchamiento de la pleura, que es la membrana que recubre los pulmones.



Se trata de una patología relacionada con ese mineral que está prohibido en nuestro país hace veinte años.



"Hay 1.200 trabajadores que todavía deben realizarse estudios médicos, y será en el Hospital Británico por orden de la ART", explicó Pianelli, y agregó que "el personal de salud del gremio también participa de la auditoría".



Ayer, el observatorio de Derecho de la Ciudad, junto con la comunidad educativa del Instituto del Lenguas Vivas y trabajadores del Hospital Durand, interpusieron un recurso de amparo colectivo para solicitar al gobierno porteño que elabore una política pública de descontaminación de asbesto en los edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires.



"Solicitamos a la justicia que ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires crear una política pública de descontaminación de Asbesto/Amianto en los edificios públicos porteños e implemente un relevamiento exhaustivo, un plan y cronograma de remoción y reemplazo de materiales e instalaciones con asbesto", indicó un comunicado de la asociación civil Observatorio de Derecho de la Ciudad.



Asimismo, la semana pasada los trabajadores de la línea de subte B, que une las estaciones Leandro N. Alem con Juan Manuel de Rosas, liberaron durante algunas horas los molinetes en algunas estaciones en reclamo por la presencia de asbesto.



Según explicó un delegado, "el tema ya fue reconocido públicamente por Sbase, pero seguimos sin acordar una solución y sin ser incluidos en el RAR (registro de agentes de riesgo)".



"Queremos que todo el personal de Metrovías sea parte”, agregó el trabajador y recordó que desde marzo del 2018 denunciaron que las flotas de las diferentes líneas están en su mayoría contaminadas por este material cancerígeno.