México acogió en su embajada en Quito a la ex presidenta del Congreso ecuatoriano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

México acogió el sábado en su embajada en Quito a Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador y dirigente del opositor Movimiento Revolución Ciudadana (MRC), para brindarle protección y resguardo, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. Rivadenera presidió la Asamblea Nacional de Ecuador (Congreso local) entre 2013 y 2017 en representación del MRC, la fuerza política que agrupa a los simpatizantes del ex presidente Rafael Correa (2007-2017) tras la ruptura con el movimiento oficialista Alianza País debido a sus diferencias con el actual mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno. La cancillería mexicana anunció en un comunicado que la dirigente opositora ingresó a su sede diplomática por lo que "México reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política". Además, México subrayó "su preocupación por la situación política por la que atraviesa la República del Ecuador". "En concordancia con sus principios constitucionales de política exterior, el gobierno (mexicano) reafirma su postura de no intervención y su deseo por una salida democrática, pacífica y dialogada a la situación por la que cruza el Ecuador", añadió. Este mismo sábado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció "situaciones de violencia y represión alarmantes" registradas durante las protestas por las medidas de austeridad económica adoptadas por el Gobierno de Moreno, que incluyen la eliminación del subsidio a los combustibles. Por ello la CIDH pidió en un comunicado "un urgente y efectivo esfuerzo de diálogo y respeto a los derechos humanos", precisó la agencia de noticias EFE. La CIDH mostró en redes sociales un vídeo en el que denunció la "represión policial" en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el lugar donde se concentra el movimiento indígena que lidera las protestas y donde cada día pernoctan miles de sus integrantes llegados de distintos puntos del país. También condenó los actos de violencia ejercidos por los manifestantes contra los policías, algunos de los cuales han resultado heridos por el lanzamiento de objetos pesados. Las protestas dejan hasta el momento al menos cuatro muertos, casi mil heridos y más de un millar de detenidos, según el último informe de la Defensoría del Pueblo. Las protestas se iniciaron el 3 de octubre contra un decreto del Gobierno que eliminaba los subsidios a los combustibles, dentro de la política de austeridad adoptada para que el Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros abrieran a Ecuador una línea de crédito de hasta 10.000 millones de dólares.