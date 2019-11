México, dirigido por el "Tata" Martino, venció 2-1 a Bermudas en la Liga de la Concacaf

El seleccionado de fútbol de México, dirigido por el argentino Gerardo Martino, venció anoche a Bermudas como local por 2 a 1, con un gol convertido en el tercer minuto adicional, en el último partido de la fase de grupos de la Liga de la Concacaf.



Los goles del encuentro por el Grupo B, jugado en el estadio Nemesio Díaz de Toluca, fueron convertidos por Sebatián Córdova (27 minutos) y Uriel Antuna (93m) para México; y Dante Leverock (10m) para Bermudas.



México, que tuvo una mediocre actuación contra Bermudas, cerró el año con 15 triunfos, un empate y una derrota.



El conjunto que dirige el "Tata" Martino, ex DT de la selección argentina y del combinado de Paraguay, pasó como primer favorito a las semifinales del certamen, programadas para junio próximo, en las que jugará ante Costa Rica, en tanto que Estados Unidos lo hará ante Honduras.



"Me gustó el año futbolístico porque se sacaron resultados favorables, ganamos el único torneo oficial que nos tocó jugar y clasificamos a semifinales de la Liga de Naciones, de modo que me voy satisfecho", dijo Martino tras el partido citado por la página MedioTiempo.