México lleva a Bolivia ante la máxima corte de la ONU por el asedio a su embajada

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

México denunciará hoy a Bolivia ante la máxima corte de la ONU por el hostigamiento a sus sedes diplomáticas del país suramericano, donde se han asilado ex funcionarios del derrocado presidente Evo Morales a los que las autoridades de facto bolivianas quieren arrestar, informó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.



El anuncio escala las tensiones entre México y Bolivia, que se dispararon desde que el pasado 12 de noviembre el presidente mexicano Andrés López Obrador concedió asilo a Morales en su territorio luego de que las Fuerzas Armadas lo obligaran a renunciar.



Gobernantes de varios países, entre ellos el presidente Alberto Fernández, apoyaron la denuncia de Morales sobre un golpe de Estado y la instalación de un gobierno de facto encabezado por la presidenta interina Jeanine Áñez.



Morales, quien gobernó Bolivia durante 14 años, se encuentra en la Argentina en condición de refugiado.



Ebrard dio una conferencia de prensa por la mañana en la que anunció que la demanda sería presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI), lo cual causó ciertas dudas porque ese tribunal, con sede en La Haya, juzga a personas concretas por crímenes de genocidio y de guerra, que no parecían aplicar en este caso.



Horas más tarde, el canciller hizo una nueva aparición para corregirse y decir que la acción legal será interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que es el principal órgano judicial de Naciones Unidas.



Con sede también en La Haya, esta corte decide las controversias jurídicas entre Estados. También emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle órganos o instituciones especializadas de la ONU.



Ebrard explicó que desde el 15 de noviembre México recibió a varios solicitantes de asilo en su embajada y residencia del embajador en La Paz, a quienes aceptaron por la "tradición" del país en materia de refugio.



"Se les otorgó asilo y se les solicitó que se les confirieran salvoconductos", dijo, citado por la agencia de noticias EFE.



No fue hasta diez días después que el gobierno "de facto" de Áñez dictó órdenes de arresto hacia cuatro de los asilados en las sedes diplomáticas mexicanas, continuó el canciller mexicano.



"De acuerdo al derecho internacional, lo que predomina y prevalece es el derecho de asilo" que ya se había otorgado, apuntó Ebrard.



Según explicó el titular de la Cancillería mexicana, el 23 de diciembre aparecieron fuera de las instalaciones de la embajada y de la residencia "90 elementos no solicitados de Policía y Ejército" de Bolivia.



"Para hacerles una idea, el número habitual no rebasa los seis", remarcó.



A raíz de esto, se contactó a las autoridades para mostrar la "preocupación" de México sobre este despliegue y también se estableció contacto con las Naciones Unidas (ONU) y con otros organismos internacionales para que se respetara la Convención de Viena.



No obstante, por parte del Ejecutivo interino de Bolivia no se ha recibido una respuesta "acorde a los principios internacionales de respeto, y no solo respeto, garantía a la integridad de las sedes diplomáticas", que son "consideradas parte del territorio nacional de los países que representan", recordó Ebrard.



A raíz de esto, México acudió este jueves ante la Corte Penal Internacional.



"Exhortamos a que sean respetadas las instalaciones, se preserve su integridad, así como de las personas que están en la embajada y en la residencia", dijo el canciller mexicano.



Ebrard instó a que se "preserve y se respete la integridad de las instalaciones" y quienes están dentro.



Además de esta denuncia, aseguró que ya se está "estableciendo conexión" con la comunidad internacional porque ni en los "peores momentos" de golpes militares en los años 70 y 80 del siglo pasado se pusieron en riesgo las sedes diplomáticas de México en el extranjero.



El lunes pasado, el gobierno mexicano había expresado su preocupación por la "presencia excesiva" de personal de inteligencia y seguridad bolivianos que vigilaban la residencia del embajador y la Embajada de México en Bolivia.