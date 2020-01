México rechaza entregar a los funcionarios de Morales asilados en su embajada en Bolivia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ratificó hoy que su país no va a entregar a los funcionarios del gobierno de Evo Morales que se encuentran asilados en la embajada mexicana en La Paz, pese al insistente reclamo de las autoridades interinas de Bolivia.



"La instrucción que tienen es que se haga valer el derecho de asilo, no podemos flaquear en ese asunto de darle protección a perseguidos políticos", manifestó el mandatario izquierdista durante su habitual conferencia de prensa matutina.



La presencia de una decena de asilados en la residencia diplomática en La Paz es fuente de fuertes tensiones con el gobierno de la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, que emitió órdenes de arresto contra algunos de ellos cuando ya estaban protegidos por las autoridades mexicanas.



Pese a la reiterada demanda de las autoridades interinas de Bolivia, López Obrador insistió en que su país no los entregará ya que acabarían con el derecho de asilo que "para México es sagrado".



"Es parte del Derecho Internacional, pero en caso de nuestro país, siempre, hasta en las circunstancias más difíciles, se ha hecho valer", sentenció el gobernante, quien aseguró que no caerán en "ninguna provocación".



Desde la renuncia forzada de Morales el 10 de noviembre, las relaciones entre México y el gobierno de facto de Bolivia sufrieron múltiples desencuentros.



Antes de solicitar refugio en la Argentina, el propio Morales estuvo asilado un mes en el país norteamericano, donde realizó comentarios de carácter político que disgustaron a las autoridades interinas bolivianas.



México, por su parte, denunció a Bolivia ante la justicia internacional por el hostigamiento de fuerzas de seguridad a sus sede diplomáticas en la capital del país andino.



El último incidente diplomático se produjo el pasado viernes, después de que el Ejecutivo de Áñez denunciara que funcionarios de la Embajada española acudieron acompañados de "encapuchados" presuntamente armados a la residencia de la embajadora mexicana para facilitar la fuga de los asilados que solicita la Justicia boliviana.



Si bien las autoridades mexicanas y españolas negaron estas acusaciones y explicaron que los "encapuchados" eran miembros de las fuerzas especiales que integraban la escolta, La Paz decidió este lunes declarar persona non grata a la embajadora de Méxicocen en La Paz, María Teresa Mercado, y a los funcionarios españoles.



En ese sentido, López Obrador elogió hoy la labor realizada por Mercado, ya de regreso en el país, a quien calificó de "una diplomática de primer orden que actuó con inteligencia y firmeza".



"Seguramente la Secretaría de Relaciones Exteriores va a saber reconocer su trabajo, valorar su trabajo", concluyó.