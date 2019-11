México urge a legisladores estadounidenses ratificar el nuevo tratado comercial T-MEC

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reclamó hoy a los legisladores estadounidenses que ratifiquen "lo más pronto posible" el renovado tratado comercial de América del Norte, conocido como T-MEC, y separar el tema las "diferencias político-electorales".



"Hay demócratas y republicanos a favor de la aprobación del tratado. Que se haga lo más pronto posible para que no se contamine el asunto político-electoral", expresó el mandatario en la habitual rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.



AMLO, como se conoce al mandatario y líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), hizo "un llamado de manera muy respetuosa" a la ratificación del tratado porque, dijo, "ayudará a Canadá, Estados Unidos y a México" y "tiene aceptación en los pueblos de las tres naciones", según cita EFE.



"No puede ser que los tratados sean rehenes de las diferencias político-electorales. Se debe separar porque conviene para el desarrollo económico de América del Norte", reiteró el jefe de Estado.



La presidenta de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, dudó este jueves de que el T-MEC pueda ser ratificado por el Congreso antes de que finalice 2019.



"No estoy segura de que, aún en el supuesto de que hoy llegáramos a un acuerdo, habría tiempo suficiente para cerrarlo (en 2019)", dijo Pelosi en una rueda de prensa en el Capitolio.



Entre la celebración de Acción de Gracias y las fiestas de Navidad, los días en los que la Cámara de Representantes estará operativa para votar un hipotético acuerdo sobre el T-MEC se reduce a una decena.



En los últimos meses, el presidente estadounidense, Donald Trump, que apoya el T-MEC, ha criticado a Pelosi por haber ralentizado el proceso y no haber sometido el pacto a voto.



El 30 de noviembre de 2018, los Gobiernos de México -entonces presidido por Enrique Peña Nieto-, Estados Unidos y Canadá concluyeron la negociación del T-MEC, que debe sustituir el actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en vigor desde 1994, una vez sea ratificado por los congresos de los tres países.



Los republicanos y grupos empresariales han presionado al Congreso estadounidense para sacar adelante el T-MEC, mientras que varios asociaciones sindicales han exigido reforzar las garantías de aplicación de los estándares medioambientales y laborales.



México ya ha ratificado el pacto, mientras que en el caso de Canadá, que celebró elecciones en octubre, se espera que el acuerdo sea aprobado próximamente.