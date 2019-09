Micaela Tinelli confirmó su relación con un jugador de Boca

Tras vario tiempo de soltería, Micaela Tinelli confirmó que está saliendo con un futbolista. Se trata de Lisando López, jugador de Boca Juniors. Al parecer todo comenzó por redes sociales y luego se concretó con un par de salidas.

"En cuanto a sentimientos, estoy muy bien. Y a Licha sí, lo conozco. Nos estamos conociendo y me cae muy bien. Pero no me gusta hablar mucho de mi vida privada", dijo la hija de Marcelo Tinelli en charla con el programa "Confrontados".

Y concluyó sin dar demasiados detalles de la relación: "No me gusta hablar, nunca doy declaraciones y me cuesta. Lo que importa es que estoy bien".

Lo cierto es que Mica se separó en febrero de este año de Guido Iannaccio luego de dos años de noviazgo, y con Licha están saliendo, al parecer nació un nuevo amor.