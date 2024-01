Michael Chandler amenazó a Conor McGregor tras viralizarse la fecha de la pelea

Conor McGregor quiso ser el protagonista el último día del año y reveló con un vídeo en sus redes sociales sus próximos pasos. El irlandés, a falta de confirmación oficial de la UFC, se enfrentará a Michael Chandler el 29 de junio en Las Vegas en su gran regreso después de dos años fuera de la jaula. El estadounidense muestra su preparación para la gran pelea y no le tiene miedo, diciendo: "Cuanto más grande, más malo y mejor".

"El mayor regreso de todos los tiempos tendrá lugar en Las Vegas para la International Fight Week el 29 de junio. Y el oponente: Michael Chandler. Y el peso, Mr. Chandler, 185 libras (Peso Mediano)", reveló McGregor el 31 de diciembre de 2023 para cerrar a lo grande el año. Ante eso, el excampeón de Bellator se ha estado preparando desde que empezaron las conversaciones para el combate.

Cabe recordar que The Notorious se lesionó en julio de 2021, momento en el que se rompió la tibia en el cierre de la trilogía con Dustin Poirier y tuvo que pasar por quirófano. Esto le mantuvo alejado de la jaula durante una dura recuperación y salió de las listas de la USADA, la Agencia Antidopaje de Estados Unidos. Al no estar en estas, a pesar de mostrarse recuperado, el doble excampeón de UFC no podía competir.

Se viene una guerra en UFC

El irlandés y Michael Chandler fueron los entrenadores de The Ultimate Fighter 31 (TUF), el reality para cazar nuevos talentos para UFC, por lo que tenían previsto enfrentarse una vez terminase el programa. Esta batalla se había pactado para diciembre de 2023, pero los problemas con la USADA de Conor no lo permitieron. Después de muchas especulaciones, McGregor reveló todos los datos del pleito.

El peso será en 185 libras (83,91 kilos) y Chandler está de acuerdo. Ninguno de los dos ha peleado nunca en el Peso Mediano. "Siempre he dicho que te quiero cuanto más grande, más malo, mejor", contestó el estadounidense. Durante estos días, ha estado compartiendo imágenes y vídeos de sus entrenos en redes sociales, demostrando que está más que preparado para vencer al irlandés. A pesar de su inactividad, The Notorious es considerado favorito para llevarse el esperado duelo, ya que es la estrella de UFC por excelencia.