Un grupo de jóvenes protagonizó un hecho de inseguridad frente a la plaza Centenario, de Villa Krause, el pasado lunes en horas de la tarde noche. La víctima, quien desempeña tareas en un comercio de Rawson, denunció el hecho y además, adjuntó algunos videos en los cuales se puede observar a un grupo de cuatro jóvenes en el momento en el que sustraen la moto.

El hombre comentó a DIARIO HUARPE que en el momento del robo, él se encontraba trabajando dentro del comercio. “Siempre dejo la moto debajo de las cámaras de seguridad y por lo general con un candado. Ese día me confié y no le coloqué el candado”, mencionó la víctima. El ilícito fue entre las 19 y las 20 horas del pasado lunes 22 de abril.

El mismo damnificado también comentó que estos tipos de robos, provocados por grupos de jóvenes, son cada vez más comunes en la zona, sobre todo el ese horario que es “cuando salen”. “Por lo general son menores, pero la Policía no puede meterlos presos por tener menos de 18 años”, finalizó el hombre.

“Antes vivía en Rawson, ahora me vine a Rivadavia que es un poco más tranquilo. El problema es que tengo que tomar dos colectivos y tardo mucho en llegar a mi casa. Me es imposible comprar otra moto ahora con la situación económica que estamos pasando, ojalá que aparezca la moto porque la necesito mucho para ir a trabajar, aunque no tengo mucha fe porque toda la gente q le robaron la moto no la recupera. Tengo mucha tristeza y bronca porque uno se esfuerza y tarda tiempo en tener algo y te lo quitan en un minuto. Encima no los encuentran, o si los encuentran son menores y no le pueden hacer nada, salen a robar de vuelta”, dijo la víctima descargándose sobre la situación.