La cantante de RKT La Joaqui está en el ojo de la farándula al admitir que está de novia desde hace un mes. Si bien, no indicó quién sería la persona que le robó el corazón, rápidamente salieron a la luz nombres y el primero en aparecer fue el del cantante cuartetero que es furor en Argentina, Luck Ra. Mediante el programa de stream de Luzu TV, la cantante mencionó que su novio era cinco años menor que ella, edad que coincide con el cordobés.

El rumor de romance entre los famosos fue creciendo luego de que se filtraran las indirectas que se comentaban mediante la red social de Instagram. En una ocasión, la cantante subió un video en el que se la observa con un termo y mate, con la canción Mil Preguntas del cordobés de fondo. “Qué lindo te queda Córdoba a vos”, le comentó Luck Ra, a lo que La Joaqui le retrucó y comentó “y un cordobés también me puede quedar bien”.

Publicidad

“Me enamoré, cosa que no me pasó nunca”, disparó. Y profundizó: “Todos estos años estuve meditando al respecto y me di cuenta de que siempre me había vinculado por otro tipo de cuestiones: me dejaba elegir, no quería estar sola o porque me gustaba jugar a que me enamoraba. Era un mood”, aseguró.

Por último, la integrante del programa Nadie Dice Nada de Luzu TV le consultó sobre cómo se había dado cuenta de que estaba enamorada. La joven cantante le respondió: "lo primero que me pasa es que no me molesta estar en pijama. Yo, siempre que estaba con un chico, me ponía la alarma una hora antes para arreglarme. Toda la vida me pasó eso y ahora me da igual, me levanto despeinada y no me siento incómoda”, finalizó.