Milani declara por última vez en el juicio en Tucumán por la desaparición del soldado Ledo

El Tribunal Oral Federal de Tucumán escuchará hoy la última declaración del ex jefe del Ejército César Milani, antes de dar a conocer el veredicto, este viernes, en el juicio que lo tiene como imputado por la desaparición del soldado Alberto Ledo, en 1976, en el que también está acusado el ex capitán Esteban Sanguinetti.



Desde las 15, ante el TOF de Tucumán, Milani prestará por última vez declaración con respecto a la desaparición del soldado Ledo, indicó a Télam el secretario del tribunal tucumano, Mariano García Savalía.



En tanto, mañana, en una audiencia que comenzará a las 9.30, los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Enrique Lilljedha escucharán al último testigo de la causa y luego darán lugar a los alegatos de las partes.



"Finalmente, el viernes dictarán sentencia", confirmó García Savalía.



Ledo nació en La Rioja, era estudiante de la carrera de Historia y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).



A los 20 años, el joven ingresó al Batallón 141 de La Rioja y luego fue trasladado a un campamento de Montero, ciudad ubicada a 55 kilómetros al sur de la provincia de Tucumán, donde fue visto por última vez el 17 de junio de 1976.



El soldado había sido asignado para desempeñar tareas civiles, como reparación y construcción de rutas y caminos.



El juicio comenzó el 10 de octubre pasado y tiene como imputado a Milani, quien fue jefe del Ejército desde 2013 a 2015, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.



Milani está acusado de cometer los delitos de encubrimiento y falsificación ideológica de instrumento público (sumario de deserción del soldado).



El otro imputado es el ex capitán Sanguinetti, quien enfrenta cargos de homicidio calificado y privación ilegítima de la libertad de Ledo.



Sanguinetti tenía a cargo la Compañía de Ingeniero de Construcciones donde revistaba el conscripto,



Este es el segundo juicio que enfrenta Milani, el anterior tuvo lugar en La Rioja, por el secuestro y las torturas sufridas por Pedro Olivera y su hijo, Ramón, durante la última dictadura militar, en el que resultó absuelto, hace unos meses.