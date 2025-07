El presidente Javier Milei confirmó durante la tarde de este jueves que vetará la ley de aumento para los jubilados, aprobada por el Senado. Desde la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el mandatario inició su discurso con duras críticas hacia legisladores y gobernadores, aunque sin mencionarlos directamente, calificando la aprobación como un “acto de desesperación”.

“Nada de esto que está pasando nos sorprende. Estamos preparados y sabemos que seremos exitosos. Lo que pasó hoy, ya lo sabíamos ayer”, sentenció Milei, refiriéndose a la votación en el Senado. El presidente hizo una velada alusión a “algún gesto el 25 de mayo” y a las críticas recibidas por sus formas para luego afirmar: “Ahora saben que Milei tenía razón. Lo más importante es que sepan: están desesperados. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa”.

Enfático, el jefe de Estado no dejó lugar a dudas sobre su siguiente paso: “A la luz de lo que pasó hoy, apuesto 100.000 a 1 que todos saben lo que voy a hacer. Vamos a vetar”. Y fue más allá, anticipando un escenario de conflicto al decir que “aun si se dieran las circunstancias, que no creo, que el veto se caiga, lo vamos a judicializar. Aun si se diera el peor de los casos que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad, y lo decidiera tratar en poco tiempo, aun así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso de que tuviera éxito. La política del superávit fiscal es permanente”.

Posteriormente, en lo que pareció un mensaje dirigido a los gobernadores, Milei profundizó en su visión de la gestión económica. “La realidad del problema con la incertidumbre es que no la pueden medir, no la pueden trabajar. No la pueden manejar. Está fuera del alcance de lo que pueda hacer cada uno de ustedes”, afirmó. Estableciendo una analogía entre riesgo e incertidumbre, concluyó: “Cuando ustedes pueden medir el riesgo, tienen claro las medidas que tienen que tomar para mitigar esos riesgos. Aun cuando les claven puñales en la espalda, si ustedes sabían, probablemente un chaleco de seguridad y no pase nada. Los puñales existen, pero la macro es un chaleco de seguridad”.