Miles de personas protestaron en las calles de Londres contra la OTAN y Trump

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Miles de personas recorrieron hoy las calles de Londres para protestar contra la OTAN, que celebra en la capital británica su 70mo. aniversario, y por la presencia en la cumbre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Los manifestantes llevaron pancartas en las que acusaron a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de fomentar las guerras y tildaron de racista a Trump, además de denunciar el intervencionismo de Washington en Palestina, Irán y Venezuela.



La manifestación convocada por diversos movimientos como Stop the War Coalition (SWC) y CND (Campaña por el Desarme Nuclear) comenzó en la céntrica plaza de Trafalgar, en la que se vieron banderas de países de todo el mundo.



"La OTAN no ha sabido mantener la paz; las consecuencias infligidas por su intervención en el extranjero no hacen más que agravarse", dijo Mayer Wakefield, vocero del movimiento SWC, citada por la agencia de noticias EFE.



La protesta también estuvo enfocada en las presuntas intenciones de los gobiernos estadounidense y británico de incluir el Sistema de Salud Pública (NHS, en inglés) en el acuerdo de libre comercio que ambos quieren firmar una vez que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE), a dos semanas de las elecciones.



Es que de concretarse tal acuerdo, el NHS pasaría a manos privadas y caería bajo las grandes aseguradoras médicas estadounidenses.



Coreando al unísono "No a Trump, no a la OTAN", los manifestantes se desplazaron hacia el Palacio de Buckingham, donde la reina Isabel II estaba dando la bienvenida a los presidentes y jefes de gobierno de los 29 países miembros de la alianza militar.



Los manifestantes intentarán repetir la protesta mañana frente al hotel de Watford, en las afueras de Londres, donde los mandatarios debatirán sobre los retos y recursos de la OTAN.