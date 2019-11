Militantes del Partido Obrero y residentes bolivianos repudiaron el "golpe de estado" en una marcha

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Militantes del Partido Obrero (PO), integrante del Frente de Izquierda-Unidad, junto con residentes bolivianos y chilenos se manifestaron hoy frente a la Embajada de ese país en Argentina para repudiar "el golpe de Estado contra Evo Morales y respaldar las acciones de lucha" contra el gobierno interino de Jaenine Áñez.



"Rechazamos el ´Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución´ de Piñera y la oposición y las negociaciones en curso en Bolivia con los golpistas. Apoyamos la lucha del 'Fuera (Sebastián) Piñera' y una Constituyente libre y soberana y para que caiga el golpe en Bolivia para que en todo el continente la crisis la paguen los capitalistas", señaló la diputada nacional por el PO Romina del Plá.



Al hablar ante una multitud congregada ante la sede diplomática ubicada en la avenida Corrientes al 500, la legisladora nacional y gremialista docente, consideró que "lo que ocurre en Chile y en Bolivia son procesos distintos pero que forman parte de las luchas populares contra la imposición de planes de ajuste que le hacen pagar la crisis al pueblo trabajador".



"Apoyamos la lucha en Chile por una Constituyente libre y soberana y para que caiga el golpe en Bolivia para que en todo el continente la crisis la paguen los capitalistas", subrayó la dirigente.



Por su parte, el legislador porteño por el mismo espacio, Gabriel Solano, sostuvo que "el golpe de Estado en Bolivia no debe ser aceptado como un hecho consumado".



"Hay sectores que plantean lo que sucede en Bolivia como un hecho consumado, lo repudian en lo formal pero no convocan acciones en apoyo a la lucha de las masas bolivianas y promueven ´soluciones´ acordadas con los golpistas", dijo Solano.



Asimismo, expresó que "en América latina debería convocarse un paro regional de las centrales sindicales para derrotar al fascismo, no buscar un pacto".



También participaron de la concentración un grupo de ciudadanos bolivianos que realizan "una vigilia permanente contra el golpe fascista" y los integrantes de la denominada Asamblea de Chilenos en Argentina.