Milwaukee Bucks cayó ante Dallas Mavericks tras 18 triunfos consecutivos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Milwaukee Bucks (24-4) dejó atrás una notable serie de 18 triunfos consecutivos, al perder anoche como local ante Dallas Mavericks (18-8), por 120 a 116, en el cotejo más relevante de una nueva jornada de la NBA.



Seth Curry, con 26 puntos, surgió como la sorpresa en Dallas, anotando 9 de 15 tiros de campo, incluidos 4 de 8 triples, en tanto que el ala-pivote letón Kristaps Porzingis también brilló con un doble-doble con 26 puntos y 12 rebotes.



La combinación de Curry, Porzingis y el base Jale Brunson (13 puntos) hizo posible que los Mavericks no sintiesen la ausencia del base estrella, el esloveno Luka Doncic, quien se perdió el partido al estar recuperándose de un esguince en el tobillo derecho sufrido el pasado sábado ante Miami Heats.



Esta vez a los Bucks no le alcanzó la notable tarea del griego Giannis Antetokounmpo lideró a los Bucks con un doble-doble de 48 puntos y 14 rebotes, pero contó con poco apoyo de sus compañeros, especialmente del alero Khris Middlenton, con sólo 9 puntos.



Los Bucks, que no contaron con el base Eric Bledsoe, perdieron por primera vez desde el pasado 8 de noviembre cuando fueron superados por los Utah Jazz.



La racha ganador de los Bucks era la más larga de la franquicia desde 1970-71, cuando lograron 20 victorias seguidas, con un plantel que incluía al legendarios pivote Kareem Abdul-Jabbar.



Otros resultados: Phoenix Suns 110-Portland Trail Blazers 111, Detroit Pistosns 119-Washington Wizards 133, Toronto Raptors 133-Cleveland Cavaliers 113, Houston Rockets 109-San Antoio Spurs 107, Memphis Grizzlies 118-Miami Heat 111, Oklahoma City Thunder 109-Chicago Bulls 106.



Partidos para hoy: Charlotte Hornets-Sacramento Kings, Indiana Pacers-Los Angeles Lakers, New York Knicks-Atlanta Hawks, New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets; Utah Jazz-Orlando Magic. LA Clippers-Phoenix Suns.



En el Este Milwaukee Bucks es el puntero con 24-4, Phildelphia Sixers le sigue con 20-8 y Boston Celtics con 17-7; mientras que en el Oeste Los Angeles Lakers es puntero con 24-3, segundo está Los Angeles Clippeers con 208 y luego se ubica Dallas con 18-8.