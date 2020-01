Milwaukee Bucks le ganó en París a Charlotte Hornets y sigue mandando en el Este

El griego Giannis Antetokoumpo logró anoche un doble-doble de 30 puntos y 16 rebotes en el triunfo de Milwaukee Bucks, líder de la Conferencia Este, ante Charlotte Hornets por 116 a 103, en un cotejo por la NBA celebrado en París.



Los Bucks tienen una marca de 40-6 y sumaron la octava victoria consecutiva en el mejor inicio de 46 partidos en la historia de la franquicia, luego de que tuvieron 39-7 en el campeonato de 1970-71, cuando ganaron el título de la NBA.



Eric Bledsoe consiguió 20 tantos y el reserva George Hill sumó 16 para los Bucks, que jugaron como visitantes, mientras que en los Hornets (15-31) el líder anotador fue el reserva Malik Monk, que tuvo 31 tantos, apoyado por Devonte Graham con 19 y Marvin Williams con 18.



El ex jugador de San Antonio Spurs y compañero del argentino Emanuel Ginóbili, el francés Tony Parker, recibió una ovación por parte de la multitud antes del partido y también asistieron las estrellas del Paris Saint Germain, el brasileño Neymar y Kylian Mbappe.



Otros resultados: Detroit Pistons 112-Memphis Grizzlies 125, Orlando Magic 98-Boston Celtics 109; New York Knicks 112-Toronto Raptors 118, Chicago Bulls 81; Sacramento Kings 98-Oklahoma City Thunder 140-Atlanta Hawks 111



Minnesota Timberwolves 124-Houston Rockets 131; New Orleans Pelicans 106-Denver Nuggets 113, Miami Heat 117-Los Angeles Clippers 122, San Antonio Spurs 99-Phoenix Suns 103; Golden State Warriors 118-Indiana Pacers 129



Hoy jugarán: Utah Jazz-Dallas Mavericks, Detroit Pistons-Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder y Philadelphia Sixers-Los Angeles Lakers.



En el Este el puntero es Milwaukee Bucks con 40-6, seguido por Miami Heat con 31-14, Toronto Raptors con 31-14 y Boston Celtics con 30-14; mientras que en el Oeste Los Angeles Lakers es líder con 36-9, Utah Jazz con 31-13, Los Angeles Clippers con 32-14 y Denver Nuggets con 31-14.