Tal como lo adelantó DIARIO HUARPE, este jueves vecinos representantes de la asamblea Agua pura para Valle Fértil hicieron uso de la Banca del Vecino en el Concejo Deliberante de aquel departamento para entregarle en mano a los ediles un petitorio relacionado con la exploración minera que está realizando la compañía Minerales Camino Real, subsidiaria en Argentina de la multinacional Royal Road Minerals, en las Sierras Pampeanas, más precisamente en el Cerro La Huerta.

“Nos dijeron que mañana (por este viernes) nos hacen entrega de la carpeta, así que estamos confiados en que así se hará”, dijo a DIARIO HUARPE Ariel Elizondo, uno de los vecinos que hablo en el Concejo. Esto con relación a la documentación de toda la información oficial que pudieron recolectar los concejales sobre el proyecto.

Como balance general, Elizondo dijo que la reunión con los representantes del pueblo fue positiva y ven con esperanzas la buena predisposición de los concejales para trabajar en conjunto en defensa del agua, los ríos, las sierras, la flora y la fauna del área natural protegida más grande de la provincia de San Juan.

Mientras se desarrollaba la sesión hubo vigilia en la puerta del Municipio. Foto: gentileza de los vecinos.

“No se trata de confrontar, sino de entender que nosotros vivimos en un lugar donde las sierras y nuestros bosques nativos son las fundamentales para la existencia de la poca agua con la que contamos en nuestro departamento”, dijo Elizondo. “No estamos en contra de, sino a favor de la vida y el futuro de nuestro departamento”.

El pedido

Amparándose en la Ley Nacional 25.831, artículo 41 de la Constitución Nacional; al artículo 84 de la Constitución Provincial, y el artículo 18 de la Ley 25.675, refrendado además en el acuerdo de ESCAZU (primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe), los vecinos representantes de la asamblea Agua pura para Valle Fértil, solicitaron:

a) Si el municipio realizó la consulta pública a la sociedad sobre si otorga o no la licencia social a la compañía Minerales Camino Real, subsidiaria en Argentina de la multinacional Royal Road Minerals, para que realice la exploración de minerales en el Cerro La Huerta.

b) Si ha sido aprobada, con qué número de ordenanza o resolución.

c) Si la empresa ha cumplido con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, como señala la ley general del ambiente.

d) Si la empresa presentó el seguro ambiental obligatorio.

e) Si este tipo de explotación minera, está contemplada en la ley que declara al lugar Reserva Natural de la provincia y en la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

f) De haberse presentado todos estos informes, necesitan copia de cada uno de ellos. Además, cuáles han sido las conclusiones del Concejo Deliberante al respecto.

Por un valle, fértil

Por su parte, Jimena Burgoa, la otra vecina que ocupó la banca explicó: “El ecosistema de Valle Fértil es sensible, porque tenemos otros sistema hidrológico. Nosotros no tenemos agua de deshielo como otros departamentos, solo el agua que nos aportan nuestras sierras y su vegetación, que funcionan como esponjas o trampas del agua de lluvia y de la humedad que hay en el ambiente. Eso es claro y no es difícil de entender”, sentenció.

En el encuentro que se desarrolló en la sala donde sesiona el concejo vallista, también se habló la posibilidad de trabajar en conjunto (vecinos y concejales) la confección de una ordenanza que englobe la necesidad de cuidar y proteger el patrimonio ambiental del departamento, ante cualquier proyecto que lo ponga en riesgo.

"Es necesario que todo el pueblo de Valle Fértil y sus representantes, por primera vez, nos unamos por el bien común, por nuestra casa, por nuestro querido Valle Fértil, sin importar color partidario, religión, edad, nivel económico y sociocultural. Porque aquí vivimos y todos somos una gran familia", concluyó Elizondo.