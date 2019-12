Ministra denunció que el gobierno de Vidal "desarticuló y desfinanció políticas de género"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, denunció HOY que el gobierno de María Eugenia Vidal "desarticuló y desfinanció las políticas contra la violencia de género".



Además, calificó a la ex mandataria como "una chanta y oportunista" que reglamentó la ley de cupo trans el último día de su mandato.



"Encontramos una Provincia con muchos problemas y sin Estado, con mucho marketing, y en lo que tiene que ver con las políticas para la igualdad y contra las violencias eso fue parte de esta tierra arrasada que encontramos", explicó Díaz en declaraciones a FM La Tribu.



Remarcó que "se desarticularon y desfinanciaron esas políticas, con personal tercerizado, así que hay todo por hacer con demandas enormes",



"A (María Eugenia) Vidal está claro que no le interesó para nada las políticas de género. No hay un ítem en el presupuesto para atender la violencia de género", sostuvo.



Consideró que "fue oportunista en reglamentar la Ley de cupo trans y la reglamentó el día que se va. Es muy chanta. Es muy chanta eso. Pero no nos deja un problema. Nosotras teníamos el compromiso de cumplir con el cupo laboral trans".



"Estuvimos trabajando en los primeros cien días, y va a haber anuncios de todas las carteras. Mientras tanto estamos discutiendo las planificación más estructural. La idea es incorporar la mirada respecto a la emergencia aspectos centrales para la vida de las mujeres", detalló.



Díaz adelantó que "en el caso de la política de la violencia de género estamos trabajando cómo poner dispositivos rápidos para situaciones críticas. Nuestro enfoque es construir una política integral".



"Charlamos con todos los ministros. Claramente con Seguridad (Berni) hay que articular todo el tiempo, vamos a hacer mesas y trabajar en la revisión de protocolos. Estamos pensando en políticas transversales con el poder judicial y legislativo, y territoriales para trabajar con los municipios", indicó.



Se mostró confiada en la adecuación del protocolo de aborto no punible en la Provincia al destacar que "la versión más actual que había del protocolo de aborto no punible es de 2015 y la hizo él. Ya hubo una mesa de trabajo para la adecuación de la provincia".