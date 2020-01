Ministro da Cultura visita província de Tucumán para executar projetos no interior do país

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O ministro da Cultura Nacional, Tristán Bauer, se reuniu com o governador da província de Tucumán, Juan Manzur e afirmou que serão executados diferentes projetos na província, que abrange uma homenagem ao General Manuel Belgrano.



“Estou feliz de estar nesta província, onde foi desenvolvida uma batalha fundamental para nossa independência, como foi a Batalha de Tucumán, que teve a figura do Belgrano, da Virgem, e do povo unido com o Exército para poder vencer”, disse Bauer para a mídia, após da reunião com Manzur.



O ministro referiu que 2020 foi declarado pelo governo nacional como "o do General Manuel Belgrano" em homenagem ao prócer, ao ser completado 250 anos de seu nascimento e 200 de sua morte, "é por isso que no Ministério da Cultura vamos trabalhar em muitos projetos com Tucumán”.



Além disso, se referiu ao Ministério da Cultura Nacional que durante o governo do ex-presidente Mauricio Macri foi convertido em secretaria e que “nesta etapa devemos reconstruir a estrutura social, que o Presidente nos indicou com muita precisão, e vamos consegui-lo colocando a cultura em pé”, afirmou.