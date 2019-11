Ministro de Educación de Bolsonaro dice que en universidades federales se cultiva marihuana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El ministro de Educación de Brasil, Abraham Weintraub, repudió hoy la autonomía universitaria que rige en su país y acusó a las universidades públicas de esconder plantaciones de marihuana y de usar los laboratorios para producir drogas sintéticas.



Weintraub, un economista que es el segundo ministro de Educación de la gestión de menos de 11 meses del presidente Jair Bolsonaro, cargó contra las universidades federales, que dependen de su cartera, y las llamó "madrazas", en una referencia peyorativa de las escuelas religiosas islámicas.



"Se ha creado la falacia de que las universidades federales necesitan tener autonomía, pero sí autonomía para educar, para investigar. Pero esa autonomía terminó siendo soberanía. Hay plantaciones de marihuana, plantaciones extensivas, no tres plantitas", dijo Weintraub al sitio de noticias de la extrema derecha Jornal da Cidade.



Sin citar detalles, el ministro de Educación de Bolsonaro dijo que las plantaciones de marihuana en las universidades, a las que no identificó, "usan agrotóxicos".



"Ellos quieren lo orgánico para la soja, pero para la marihuana quieren tener su tecnología", subrayó.



Este año, el primero del gobierno de Bolsonaro, "se han descubierto muchas cosas en el sistema de educación, como que las instituciones educativas estaban dominadas por ideólogos extremistas de izquierda".



Se convirtieron, las universidades, "en madrazas de doctrina", agregó Weintraub.



Y, siguiendo con el tema de las drogas, afirmó que "hay laboratorios de química donde la policía no puede entrar por la autonomía universitaria donde se desarrollan drogas sintéticas, metanfetaminas".