Ministro de Obras Públicas anuncia criação de um "observatório de obra pública" para controlar licit

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

O ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, disse que trabalhará na criação de um "observatório de obra pública" para poder controlar licitações e execuções dos diferentes empreendimentos em tempo real.



"Vamos criar uma unidade de transparência e qualidade institucional. Uma licitação vai poder ser controlada com qualquer celular e poderá ser vista a execução em tempo real", disse Katopodis em reportagem para um site web.



Katopodis disse: "temos encontrado uma situação que se repete em outros ministérios. Neste caso é o desmantelamento de toda a capacidade institucional. Garantiram negócios para os amigos do poder e inadimpliram as metas".



“Vamos reativar a obra pública que o macrismo suspendeu no começo de 2016, mas também as obras que começou e logo suspendeu. Nós estamos convencidos que a obra pública é essencial para a reativação da nossa economia”, concluiu o ministro.