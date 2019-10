Ministro del Interior español, ante la violencia en Cataluña: "No estamos desbordados"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

El ministro del interior español, Fernando Grande Marlaska, aseguró hoy en Barcelona que el Estado "no está desbordado" por la situación de violencia callejera que estalló en Cataluña, en medio de persistentes protestas del movimiento independentista por las duras condenas judiciales contra los líderes del fallido proceso de secesión de 2017.



"Se está controlando la situación. Hay una violencia importante, grave, organizada, con mando, pero reitero que no estamos desbordados", dijo Marlaska desde la Delegación del gobierno central en Barcelona, donde se encuentra para comprobar in situ la evolución de los disturbios, que anoche volvieron a imponer el caos en el centro de la ciudad condal.



"Esta es una situación de orden público grave, a la cual el Estado está dando respuesta", insistió el máximo responsable de la seguridad en España, quien se reunió con el consejero de Interior catalán, Miquel Buch, para evaluar aspectos "técnicos y operativos" del despliegue de agentes sobre el terreno.



Además, el responsable político sostuvo que las fuerzas de seguridad están actuando "con proporcionalidad en el uso progresivo de medios antidisturbios". "No hay más que remitirse al número de agentes heridos, 101 solo en la jornada de ayer, algunos muy graves, y más de 300 estos días", dijo.



La última noche de disturbios dejó 182 personas heridas, 152 de ellas en Barcelona, según los servicios de asistencia médica. Además, se informó de 19 personas permanecen hospitalizadas desde que comenzaron las protestas, entre ellos una persona en estado muy grave.



Marlaska visitó el hospital que atendió a 17 agentes, de los cuales cuatro permanecen internados.



Cuestionado por el uso en ocasiones excesivo de la fuerza por parte de los agentes -que por ejemplo utilizan pelota de goma prohibidas en Cataluña y otros países europeos- el ministro insistió en que siguen protocolos internacionales.



"Se utilizan parámetros de moderación, se aplicarán los medios imprescindibles y la proporcionalidad" para contener la violencia, afirmó.



Asimismo, recordó que "el Estado tiene el derecho al monopolio de la violencia, y la utiliza para restablecer el orden público".



Por otro lado, ante preguntas de los periodistas, Marlaska sostuvo que está claro que el movimiento independentista más radical es el responsable de los disturbios.



"No admite discusión", aseguró, tras haber insistido en que los actos de violencia que se están cometiendo en Cataluña "no quedarán impunes". Por delitos de orden público las penas son de hasta 6 años de cárcel.



Solo ayer fueron arrestadas 83 personas, que se suman a otras 128 de los días anteriores.



El ministro explicó que se está investigando aún "el grado de organización en la realización de esta violencia".



"Somos conscientes del grado de virulencia y vandalismo es coordinado, tiene una estrategia y un mando", sostuvo.



Finalmente, en nombre del gobierno español volvió a exigir al presidente catalán, Quim Torra, que condene la violencia y restablezca la convivencia.



"Llevamos cinco días en los que no se ha producido una condena firme de la violencia ni de Torra, ni de miembros de su gobierno", sentenció.