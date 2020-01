Ministro do Turismo argentino se reuniu com autoridades turísticas do Uruguai

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O ministro do Turismo e Esportes da Nação, Matías Lammens, se reuniu com autoridades das câmaras de Turismo da Argentina e do Uruguai, para intercambiar ideias e prever estratégias de turismo comuns com o país vizinho.



Entre os assuntos que foram tratados no encontro esteve a promoção conjunta de ambos os destinos no estrangeiro, o turismo regional, a melhoria na conectividade aérea e fluvial e a vontade de trabalhar juntos em um programa de turismo social binacional, segundo informaram fontes de ambos os países.



Na reunião também foi abordada a questão do novo Imposto para uma Argentina Inclusiva e Solidária (PAIS) que grava com 30% a compra de divisas para poupar, as despesas com cartão e o pagamento de serviços no exterior.



Depois de enfatizar que o Uruguai é o principal cliente turístico da Argentina, foi proposta a criação de uma balança comercial turística entre ambos os países (a qual neste momento estaria equilibrada) e Lammens tomou nota das inquietudes e contribuições das câmaras da Argentina e do Uruguai.