Ministros de Kicillof se reunieron con legisladores para avanzar con la emergencia bonaerense

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Ministros del Poder Ejecutivo bonaerense se reunieron hoy con legisladores para acordar el tratamiento del proyecto de ley que envió el gobernador Axel Kicillof para declarar el estado de emergencia social, económica, productiva y energética en la provincia de Buenos Aires.



Una fuente de la reunión explicó a Télam que al encuentro fueron los ministros de Hacienda, Pablo López; de Desarrollo de la Comunidad, Fernanda Raverta, y de Producción, Ciencia y Tecnología, Augusto Costa, y el secretario general de la Gobernación, Federico Thea.



El vocero detalló que los ministros contestaron "algunas dudas" que tenían los legisladores de la oposición en torno al endeudamiento y a facultades que se le otorgan al gobernador por la declaración de emergencia.



"La situación de la provincia es peor que en el 2015 y (la ex gobernadora María Eugenia) Vidal estuvo durante cuatro años con varias emergencias. La coyuntura que se vive justifica la emergencia", detalló.



La reunión con los ministros es el primer paso para intentar tratar mañana en Diputados y en el Senado de la provincia el proyecto que envió al gobernador y que requiere un principio de acuerdo con la oposición, que es mayoría en la Cámara alta.



Una fuente legislativa explicó que en el marco de las negociaciones no se descarta que el proyecto se divida y mañana se trate la prórroga a la Ley de Presupuesto y las emergencias en Seguridad Pública, Política y Salud Penitenciaria; Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios públicos, y la Administrativa y Tecnológica que ya están vigentes desde cuando gobernaba Vidal.



El vocero detalló que el oficialismo se mostró dispuesto a hacer algunos cambios al proyecto original porque "entienden que tiene que ser un proyecto que sea consensuado y que todos estén conformes en materia de lo que se plantea".



El diputado provincial peronista Gustavo Traverso explicó que "estamos con una buena expectativa, creo que hay un diálogo razonable y que vamos a tener las leyes que el Gobernador necesita para gobernar".



"Hacen falta instrumentos jurídicos de gestión que no les aten las manos al gobernador y creo que, en función, de cómo se vino trabajando en los últimos cuatro años, a la gobernadora Vidal se le han facilitado las cosas; creo que nuestro gobierno va a ser correspondido de la misma forma para que el gobernador Kicillof tenga las leyes", graficó.



El proyecto otorga facultades al gobernador para rescindir y renegociar contratos del sector público, suspender aumentos tarifarios por 180 días y poner en marcha programas de renegociación de deudas impositivas de microempresas.



También autoriza al Poder Ejecutivo para disponer la renegociación y/o rescisión de contratos de obras, bienes y servicios "debido a la existencia de múltiples contratos en suspenso".



Otro ítem del proyecto lo faculta además a llevar adelante gestiones y actos necesarios para recuperar la sostenibilidad de la deuda pública, y otro crea un programa de asistencia a las micro y pymes y pequeños y mediados productores.



Al igual que a nivel nacional, se suspenden los aumentos tarifarios durante 180 días, con posibilidad de prórroga durante todo el plazo que dure la emergencia energética. Y también se prevén facultades para "iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión con carácter extraordinario".