Minnesota Timberwolves, con Prigioni como asistente, venció a San Antonio Spurs

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Minnesota Timberwolves, con el argentino Pablo Prigioni como entrenador asistente, venció anoche a San Antonio Spurs, de visitante, por 113 a 101 y se mantiene entre los ocho primeros de la Conferencia Oeste, tras una nueva jornada de la NBA.



Los Timberwolves (10-8) pusieron fin a la racha de 11 partidos perdidos en el AT&T de San Antonio en donde no ganaban desde fue el 17 de abril de 2013.



En el vencedor Andrew Wiggings logró 23 puntos y el dominicano Karl Anthony Towns finalizó con un doble-doble de 23 tantos y 14 rebotes en 31 minutos de acción.



Para los Spurs (6-13), LaMarcus Aldridge consiguió 22 puntos, DeMar DeRozan agregó 20 y el reserva Lonnie Walker aportó 11.



Otros resultados: Cleveland Cavaliers 104-Orlando Magic 116; Indiana Pacers 121-Utah Jazz 102; Boston Celtics 121-Brooklyn Nets 110; Philadelphia Sixers 97- Sacramento Kings 91; Charlotte Hornets 102-Detroit Pistons 101.



Toronto Raptors 126-New York Knicks 98; Milwaukee Bucks 111-Atlanta Hawks 102; Memphis Grizzlies 119-Los Angeles Clippers 121; Houston Rockets 117-Miami Heat 108; Phoenix Suns 132-Washington Wizards 140.



New Orleans Pelicans 110-Los Angeles Lakers 114; Portland Trail Blazers 136-Oklahoma City Thunder 119 y Golden State Warriors 104-Chicago Bulls 90.



Esta noche no habrá actividad en la NBA ya que en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, que tradicionalmente se festeja todos los años el cuarto jueves de noviembre.