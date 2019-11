Miriñaque, el caballo de Parque Patricos, ganó el Gran Premio Nacional

Miriñaque, con la monta del jockey brasileño Franco Leandro Goncalves, ganó hoy, por un cuerpo y medio, sobre Tetaze el Gran Premio Nacional, una prueba de Grupo 1 sobre 2.500 metros que fue corrida en el undécimo turno de la reunión en el hipódromo de Palermo.



El ganador, un hijo de Hurricane Cat, pagó un dividendo de 5,80 por boleto y empleó un tiempo de 2m 33s 89/100 para las 25 cuadras de arena seca.



Miriñaque es el nombre de un club de fútbol que está en el barrio de Parque Patricios y de donde salió una leyenda del club Huracán como lo fue Norberto "Tucho" Méndez. Por eso Rafael Pascual, uno de los propietarios de Miriñaque, le puso ese nombre a este potrillo que hoy alcanzó la hazaña de ganar un Gran Premio Nacional. Fútbol y Turf para hacer un cóctel explosivo de amor por el barrio de Parque Patricos.



Miriñaque ganó antes la Polla de Potrrillio, fue cuarto en el Gran Premio Jockey Club de San Isidro y llegó a full para este Nacional, una carrera en la cual su jockey Leandro Goncalves supo correrlo casi a la perfección.



A la punta partió Emmanuel S Heaven, seguido por In Love, Beneficioso, Tetaze y Miriñaque. Ya en los primeros 600 metros In Love pasó a la punta, seguido de cerca por Emmanuel's Heaven y por Tetaze, un favorito que iba por todo. Miriñaque vino en el cuarto o quinto puesto sin apurarse nunca.



Ya en los últimos 600 metros In Love siguió marcando el ritmo de la carrera ante la presión de Tetaze, mientras que por atrás Miriñaque comenzó a acelerar para atropellar en la mitad de la recta.



Tetaze pasó a In Love y se quedó con toda la carrera, aunque sus simpatizantes se apuraron a gritarlo ya que Miriñaque, por media cancha, vino con gran fuerza. Y al pasar los 250 metros finales el caballo de Parque Patricios se adueñó de la punta. Euforia total en las tribunas.



Miriñaque cruzó el disco con un cuerpo y medio de ventaja sobre Tetaze, un favorito que tenía todo para ganar pero que justo se encontró con un Miriñaque inspirado.



En el tercer, lugar a trece cuerpos, entró Chemin Du Ciel. Los parciales fueron de 24s 49/100 para los 400 metros, de 48s b90/100 para los 800 metros, de 1m 13s 00/100 para los 1.200 metros y 1m 36s 52/100 para los 1.600 metros. El parcial de los 2.000 metros y de los 2.400 metros no fue informado por el hipódromo.



Miriñaque alcanzó hoy su cuarto triunfo oficial sobre siete carreras. Hay dos de ellas que ya están en la historia del turf. Una es la Polla de Potrillos y la otra el Nacional de hoy. Son dos carreras de Grupo 1, dos grandes premios de primer nivel.



Al volver el caballo al pesaje se encontró con un montón de hinchas de Huracán que se sacaron varias fotos con el jockey Leandro Goncalves. Estas emociones se dan, con suerte, una vez en la vida. Un club humilde, dos propietarios de clase media y un potrillo que les dio una enorme satisfacción.



¿Lo venderán? Es una posibilidad. Ahora, a partir de las nueve de la noche, solo hay una cosa para hacer. ¿Qué? Ir a comer un gran asado al stud Parque Patricios con sus dueños, la hinchada y todos los demás. Gente humilde en un ambiente paquete como el turf. Ahí, por suerte, no hay grieta.