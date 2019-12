Misiones: el gobernador Herrera Ahuad anunció en las redes la conformación de su gabinete

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador electo de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, anunció hoy a través de Twitter como se conformará el gabinete que lo acompañara al frente del gobierno provincial.



Precisó que el ministerio de coordinación de Gabinete estará presidido por el ex diputado provincial, Víctor Kreimer, mientras que el Ministerio de Gobierno seguirá a cargo del abogado, Marcelo Pérez. En Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos continuará a cargo del contador, Adolfo Safrán.



El Ministerio de Educación lo presidirá Miguel Sedoff, mientras que el Ministerio de Ecología será presidido por el ex intendente de Apóstoles, Mario Vialey. En el Ministerio del Agro, Ahuad nombró a Sebastián Oriozabala y en el Ministerio de Desarrollo Social a Benilda Dammer.



A cargo de la cartera de Salud estará el ex diputado Óscar Alarcón, mientras que en el ministerio de Acción Cooperativa estará a cargo de la doctora Karina Aguirre, en Trabajo designó a la doctora Silvana Giménez.



En ese mismo sentido detalló que en el Ministerio de Derechos Humanos estará a cargo de Graciela Leyes, en Turismo continuará, José María Arrúa, lo mismo que en el Ministerio de Industria, que seguirá a cargo del licenciado Luis Lichowski.



En Deporte también ratificó a Rafael Morgenstern, quien ya se encontraba en la cartera en la gestión de Hugo Passalacqua, lo mismo que en la Secretaría Agricultura Familiar, que continuará a cargo de Marta Ferreyra.



Por otra parte, el gobernador electo de Misiones dialogó con el programa "Acá te lo contamos" por Radioactiva, y dio detalles de su gestión que comienza mañana y adelantó más nombres de su gabinete.



Confirmó que van a seguir Guillermo Aicheler al frente de la Empresa Estatal de electricidad Emsa, Héctor Alejando Rojas Decut en el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (Iplyc) y Santiago Ross en el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha). Pablo Quintana reemplazará a Sergio Lanziani en Energía que asume en el gabinete nacional.