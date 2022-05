¡Momento tenso en Salta! Gimena Accardi se enfureció por la pregunta de una periodista

En el marco de la gira de su obra teatral, Gimena Accardi visitó Salta junto a Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas. Luego de una de sus presentaciones decidieron responder unas preguntas al medio local Sector Vip, sin esperarse que la periodista tocaría un tema tan delicado en la vida de la actriz. El momento vivido por Gimena se viralizó y causó diferentes posturas en la audiencia.

La periodista Laura Ibáñez realizó diferentes preguntas a Nicolás y Benjamín, pero cuando fue el turno de entrevistar a Gimena Accardi le consultó sobre su maternidad: “¿Cuándo van a ser padres? ¿Están buscando?”. Inmediatamente la actriz mostró en su rostro la sorpresa por la pregunta y se retiró de cámara, mientras su pareja y su amigo le indicaron a la periodista que había realizado una pregunta muy íntima.

La entrevista finalizó en ese momento y se filtró que una vez apagada la cámara el elenco increpó a la periodista salteña por lo irrespetuosa de la pregunta. Esto se debe a que en el 2013 Gimena Accardi perdió un embarazo junto a Nicolás Vázquez y fue un momento muy doloroso de su vida. Por lo que, a pesar de seguir adelante con una vida repleta de planes que no incluyen la maternidad, la actriz no percibió que la pregunta haya tenido buenas intenciones.

Así lo confesó esta mañana en el programa Ángeles de la Mañana, donde fue entrevistada y, a pesar de no ser consultada sobre el suceso, Gimena Accardi disparó: "Quiero decir que me gusta venir a la tele y dar notas, siempre contesto lo que me preguntan, con buena intención, con amor, con buena leche y con periodistas que no te engañan, te llevan a una nota y te hacen hablar”.

Entrevista. América