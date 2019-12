Monarriz "prudente" con la vuelta de Ortigoza a San Lorenzo y su proyecto es incluir juveniles

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El director técnico de San Lorenzo, Diego Monarriz, fue "prudente" en relación a la posible vuelta al club del mediocampista Néstor Ortigoza y avisó que su proyecto futbolístico se basa en la inclusión de los juveniles.



El ex entrenador de la división Reserva, confirmado en el cargo tras la renuncia de Juan Antonio Pizzi, explicó que el eventual retorno de Ortigoza "es un tema que manejó Marcelo (Tinelli, presidente del club) desde el corazón".



"Quiero ser prudente y no decir una cosa que se pueda malinterpretar porque son tipos que le han dado mucho al club. Tampoco le voy a cortar la carrera a nadie, en el sentido de poder volver al club por amor, pero nuestro proyecto son los juveniles", reafirmó Monarriz en una entrevista con Fox Sports.



Ortigoza, de 35 años, recientemente desvinculado de Rosario Central, confesó públicamente su ilusión de regresar a San Lorenzo, donde es ídolo absoluto tras la conquista de la Copa Libertadores 2014.



Luego de consagrarse presidente en las elecciones del sábado pasado, Tinelli avisó que se juntaría con el mediocampista que también ganó el torneo Inicial 2013 y la Supercopa Argentina 2016 en San Lorenzo.



Por otro lado, Monarriz admitió que para el club sería "dificilísimo" ceder al goleador Adolfo Gaich al seleccionado sub 23 que buscará a partir del 18 de enero en Colombia la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.



"Hablé con el 'Bocha' (Fernando Batista, DT del seleccionado), soy muy amigo y fue muy claro: cada uno tiene sus intereses. Pero por otro lado, si pregonamos que la selección es la prioridad, después la realidad te juega en contra", lamentó.



San Lorenzo terminó el año en el noveno puesto, a cuatro puntos del líder Argentinos Juniors, y tanto el director técnico como los jugadores están "muy ilusionados con la posibilidad de ser campeones" de la Superliga.



"Nos agarra en un momento especial. Tenemos tres partidos importantes en una semana", argumentó en relación a la vuelta de la competencia oficial que San Lorenzo asumirá ante Estudiantes de la Plata (26 de enero), Newell's Old Boys de Rosario (29 de enero) y Vélez Sarsfield (2 de febrero).



Finalmente, Monarriz elogió al veterano arquero Sebastián Torrico (39 años), que fue una de las figuras del equipo desde su asunción en el cargo a principios de noviembre. "Su secreto es que hoy está entrenando, lo hace por su cuenta. Se llevó un arco a Aruba", comentó entre risas.



El plantel de San Lorenzo regresará de vacaciones el 3 de enero a las 9 en Ciudad Deportiva y ese mismo día, desde las 20 30, quedará concentrado en el Sofitel La Reserva Cardales para realizar la pretemporada.