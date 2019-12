Monarriz se mostró "sorprendido" por el nivel de Torrico luego de su inactividad

El entrenador de San Lorenzo, Diego Monarriz, ya confirmado en su cargo por el nuevo presidente del club, Marcelo Tinelli, admitió que se mostró "sorprendido" por el "nivel" del arquero Sebastián Torrico, luego de meses de inactividad.



"Me sorprendió el nivel de Torrico después de tanta inactividad", declaró hoy el técnico de 51 años sobre la performance del arquero mendocino desde que dirige el plantel "cuervo".



El DT ponderó que "se ganó la titularidad, ha sido determinante en varios partidos, es un gran profesional con una cabeza fuerte y es un jugador que al club le ha dado mucho".



Para alabar al "Cóndor", el técnico azulgrana sentenció que "hoy San Lorenzo es Torrico y diez más".



También el ex enganche "santo", desechó las expectativas de un posible retorno de Néstor Ortigoza al plantel y señaló que el equipo "necesita jugadores con otras características".



Monarriz se mostró entusiasmado por la posible llegada del defensor de Racing Club Alejandro Donatti: "Lo pedí porque lo conozco cuando fui ayudante del 'Chacho' (Coudet) dos años en (Rosario) Central y se lo que me puede dar".



Por último, sobre la pretemporada del plantel que comenzará el viernes 3 de enero en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo, y seguirá al día siguiente en las instalaciones del hotel Sofitel La Reserva Cardales, confirmó que el primer partido amistoso de 2020 será el 11 de enero ante Talleres de Córdoba, en el estadio del Bicentenario de la provincia de San Juan.



San Lorenzo retomará su participación en la Superliga del fútbol argentino el sábado 25 de enero a las 19:40, cuando reciba en su estadio a Estudiantes de La Plata, por la 17ma fecha.