Mónica Jofré reconoció que se sintió "sorprendida" por la polémica a causa de la vacuna rusa

El 2020 quedará grabado en la memoria de Mónica Jofré como uno de los años más importantes de su carrera como epidemióloga. Es que la funcionaria pasó a ser una de las caras visibles en la lucha contra el coronavirus.

Este viernes la directora de Epidemiología de la Provincia concedió una entrevista a Radio Sarmiento en la que habló de todo y hasta reconoció que sintió decepción y sorpresa cuando se enteró de que la vacuna rusa contra el Covid no estaría en condiciones de ser colocada en personas mayores de 60 años.

"Me sentí decepcionada, a todos nos ha asombrado, nos ha dado bronca, impotencia y hay que ver qué pasa de aquí en más", opinó la epidemióloga.

La médica reconoció que en San Juan hay grupos de personas que se confiesan antivacunas. Es decir, que no están de acuerdo con la inoculación de un medicamento para prevenir el Covid, por eso desde hace un tiempo comenzaron con una campaña para tratar de que la gente confiara en la vacuna y "entienda cómo se elabora y que entiendan que no enferma, sino que protege".

Ahora con la noticia de que el medicamento de origen ruso no sería apto para personas mayores de 60, la funcionaria reconoce que "esto causa impotencia porque uno no quiere dar marcha atrás, no hay tiempo. Va a haber que trabajar mucho" para lograr que la gente crea.

Igualmente reconoció que al menos por ahora no le pondría la vacuna a su madre, quien tiene más de 60 años. Luego agregó que hay que esperar por los papeles que está revisando Carla Vizzotti, la segunda al mando en el Ministerio de Salud de la Nación.

Mientras tanto se buscará ir avanzando con otros grupos dentro de la vacunación, más teniendo en cuenta que el primer grupo que accederá a la medicación serán los trabajadores de esenciales de las áreas de salud y seguridad. Se calcula que son más de 12.000 personas.

Antes de terminar procuró dar un mensaje esperanzador al asegurar que si bien la vacuna no está aprobada, "finalizada la fase 3 que es con ese grupo etario. Si la aprueban sí, confío, quiero confiar en la ciencia, en los laboratorios".

Durante la extensa entrevista, Jofré también habló de cuando empezó la pandemia y las complicaciones que hubo en el mes de agosto. "Fue muy impactante. Cuándo empezó lo de Caucete, si bien uno lo esperaba tenía la idea de que sería lejano, pero empezó el brote y luego los fallecidos", aseguró.

Luego recordó que uno de los momentos más fuertes era cuando tenían que informarle a la gente que eran positivo de Covid. "Para dar un positivo nos demoramos 40 minutos al teléfono, la gente lloraba. Fue muy fuerte, fue muy impactante para todo el personal", rememoró la especialista.

Sobre el impacto que tuvo el coronavirus en su vida personal, Jofré contó que tuvo que lamentar el fallecimiento de su tía Mercedes. "Lamentablemente se contagió y en 48 horas ella falleció. Vivirlo de cerca y no poder despedirme fue horrible, pudimos ir al cementerio y ver de lejos el sepelio", expresó.

Además agregó que en su vida personal ella convive a diario con su hijo de 13 años y reconoció que durante estos meses hubo períodos en los que el niño estuvo muy solo y también explicó que ha notado que el chico tiene miedo a que todos se mueran, aunque con el tiempo ha ido tratando de explicarle y ayudarlo afrontar esta situación.

La epidemióloga también habló del caso de la doctora Galván y su hermano que estaba enfermo de Covid, quien fue trasladado desde Buenos Aires y esto generó el contagio de la misma médica y de otros profesionales. "En ese momento no midieron el impacto que esto podía tener o pensaron que no iba a pasar nada", opinó sobre estos hechos.

Antes de terminar, la funcionaria habló sobre si se haría cargo de una cartera como la de Salud. Jofré, quien ya había explicado que no milita en política y que ni siquiera está afiliada a un partido, aseguró que no se imagina como ministra. "Creo que uno tiene que ser humilde y darse cuenta de lo que puede ser capaz y creo que no tengo la espalda política suficiente. Una cosa es el aprendizaje y otra la espalda política que no tengo", concluyo.