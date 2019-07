Monstruosa adolescencia ¡ya está disponible la tercera temporada de Stranger Things!

Hoy finalmente estrenó la tercera temporada de Stranger Things, DIARIO HUARPE ya vio los primeros episodios y sin spoilear te contamos de que trata esta nueva entrega.

Lo primero que hay que tener en claro es que los niños ya no lo son, esta temporada habla sobre la adolescencia, sobre como los amigos parecen no ser los mismos, como los primeros amores se viven con intensidad y todo un mundo de cambios que parecen no tener explicación se abren.

Los conflictos adultos también se tocan en esta temporada, la paternidad y como llevarla junto a la vida de pareja y como parecen no poder convivir.

Stranger Things toma todo el lenguaje que se cristalizó en los 80 no sólo como referencia, sino que las introduce de forma orgánicas, Stranger Things no pretende ser una historia de los 80´ sino que utiliza todo ese bagaje que quedó instalado para contar su historia.

El terror esta vez parece mucho más grande, momentos influenciados por el terror espacial como en “The Thing” y los slasher como “Friday the 13th”. Si hay “momentos gore” asi que esta temporada tiene calificación + 16.

¿En que terminó la temporada anterior?

Al final de la temporada dos, Eleven había conseguido cerrar el portal entre los mundos, lo que resultó en la clausura del laboratorio que dio origen a todo el desastre y en una paz más aparente que sostenida que le permitía a los protagonistas asistir al baile de invierno mientras, del otro lado, el peligro seguía acechándolos.

Desde las 4 de la madrugada de hoy ya está disponible en la plataforma de streaming.