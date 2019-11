Monzó se emocionó por el homenaje que le realizaron los diputados en la última sesión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, se emocionó hoy hasta las lágrimas cuando fue despedido por los legisladores de todos los bloques políticos, que destacaron su labor y su defensa de la "rosca política", en la última sesión del período ordinario del cuerpo legislativo.



Previo al inicio del temario de la sesión que se inició este mediodía para debatir un paquete de leyes consensuadas entre los bloques políticos, los diputados decidieron reconocer la tarea desempeñada por el legislador bonaerense, que termina su mandato el próximo 10 de diciembre.



Los jefes de las principales bancadas de Cambiemos, Mario Negri, del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, del PJ, Pablo Kosiner, y de Consenso Federal, Graciela Camaño, despidieron a los diputados que terminan su mandato, pero hicieron hincapié en la gestión de Monzó.



Con lágrimas en los ojos, el presidente de la Cámara de Diputados escuchó los conceptos vertidos por los legisladores a su gestión.



La primera legisladora que comenzó con la despedida a la gestión de Monzó fue la massista Cecilia Moreau, quien señaló que: "Usted tuvo en estos cuatro años un rol fundamental, hizo desde donde pudo lo que pudo para que en este recinto todas las voces se pudieran expresar".



El titular del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, señaló que Monzó "generó el mejor clima que se podía generar. Lo mejor que logró fue que nos sintiéramos cómodos con usted, que teníamos una instancia de apelación final", y recalcó que su "reivindicación de la rosca política fue la reivindicación de la política".



La macrista y secretaria Parlamentaria de Cambiemos, Silvia Lospenatto, le agradeció dejar acompañarlo en la gestión y señaló que Monzó "nos honró con esta presidencia y a mí hace muchos años me honra como un padre político y gran amigo".



El radical Negri destacó que Monzó no solo tuvo un muy buen manejo "adentro del recinto, sino en la recepción a cada legislador sin importar su color político", y resaltó "la administración con eficiencia de la cámara" ya que "demostró que se puede "hacer con transparencia y honestidad".



En tanto, la legisladora de Consenso Federal, Graciela Camaño, destacó "la grandeza humana" de Monzó y dijo que "se inmoló" por "una fuerza política que no lo interpretó".



Camaño agradeció al legislador por "lo que hiciste, por lo que no hiciste, y seguramente por lo que vas a hacer porque sos un gran dirigente político”.



A su vez, el peronista Pablo Kosiner destacó que Monzó tuvo la "capacidad de articular permanentemente, y de construir los consensos".



En el primer tramo de la sesión se aceptaron las renuncias de los legisladores del FPV, María Emilia Soria, Sergio Leavy, Darío Martínez, los peronistas José Orellana, Gustavo Saadi, y Martín Llaryora, y la santiagueña Claudia Zamora.



También se aceptó la renuncia de Elisa Carrió a partir del 1ro. de marzo, pero esa dimisión fue cuestionada por la diputada de la Red por Argentina, Araceli Ferreyra y la peronista Carolina Moises.



Además, se hizo un homenaje por el Día de la Soberanía Nacional y se realizó un minuto de silencio por los tripulantes del ARA San Juan, a dos años de su hundimiento.