Morales denuncia "el resurgimiento del racismo" y promete un plan de "reencuentro" social

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una de las principales secuelas del golpe de Estado que destaca el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, es "el resurgimiento del racismo" y, por eso, adelantó que en los próximos días presentará "un programa especial" que funcione como "punto de reencuentro entre hermanos" para pacificar al país.



"El resurgimiento del racismo me sorprende. Con los compañeros comentamos acá que en Santa Cruz le metieron en la cabeza a los coyas que viven ahí, que son hijos de coyas, que tienen que patear a los coyas, menos al papá y la mamá. Les han metido en la cabeza que el camba (cruceño) es superior al coya", relató el dirigente indígena en entrevista con Télam.



"Por eso, quiero anunciar un gran plan para pensar cómo hacer una tregua de la confrontación, insultos y peleas de la campaña para pacificar. No puedo entender cómo hay grupos que se organizan tan radicalmente contra los pobres, patean a las compañeras que llevan polleras, queman la whipala, no puedo entender eso. Había poco (racismo), pero ya ahora ha crecido en las ciudades, como Cochabamba", continuó, en referencia a la campaña electoral que comienza la semana próxima con la presentación de las candidaturas.



El ex mandatario denunció que en los días previos a su renuncia y su denuncia de un golpe de Estado, "los llamados grupos pandilleros organizaron con plata una movilización permanente" en contra de su gobierno y sus aliados.



"Lo que me pregunto es: si un día dejan de financiar como han financiado durante el golpe, ¿esa gente a qué se va a dedicar? Pandillas, delincuencia...Estoy pensando en cómo debe ser el programa especial que sea un punto de encuentro, de reencuentro entre hermanos, porque finalmente todos somos familia", explicó y adelantó que "el martes o miércoles próximo" podría presentar su plan en una conferencia de prensa en Buenos Aires.



"Porque es nuestra responsabilidad volver a juntarnos, respetando nuestras diferencias programáticas e ideológicas", concluyó.