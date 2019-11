Morales: "Renuncio para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo, secuestrando y maltratando"

En medio de una lluvia de rumores sobre su paradero y de anuncios de detenciones de funcionarios de su gobierno, el ya ex presidente de Bolivia Evo Morales explicó hoy que "renunció para que (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho no sigan persiguiendo, secuestrando y maltratando a mis ministros, dirigentes sindicales y a sus familiares".



En una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter a solo horas de presentar su renuncia, el líder indígena explicó sus razones, defendió su gestión al frente del país y acusó a los máximos líderes opositores de provocar ataques directos contra sus funcionarios y aliados.



"Renuncio para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo, secuestrando y maltratando a mis ministros, dirigentes sindicales y a sus familiares y para que no sigan perjudicando a comerciantes, gremiales, profesionales independientes y transportistas que tienen el derecho a trabajar", escribió en referencia a los dos principales líderes de la oposición.



El primero, Mesa, es el candidato presidencial y ex mandatario que quedó segundo en las elecciones de octubre pasado y que demanda que el congreso designe al sucesor de Morales para convocar a nuevas elecciones.



El segundo, Camacho, es el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que aglutina a las organizaciones civiles y empresarios tradicionalmente opositores al gobierno de Morales, que encabezó las protestas y ataques más violentos de los últimos días.



"Quiero que sepa el pueblo boliviano, no tengo por qué escapar, que prueben si estoy robando algo. Si dicen que no hemos trabajado, vean las miles de obras construidas gracias al crecimiento económico. Los humildes, los pobres que amamos la Patria vamos a continuar con esta lucha", continuó Morales, en medio de rumores sobre su posible asilo en otro país, como Argentina.



"Hemos estado en el Gobierno 13 años, nueve meses y 18 días gracias a la unidad y voluntad del pueblo. Nos acusan de dictadura los que perdieron ante nosotros en tantas elecciones. Hoy Bolivia es una Patria libre, una Bolivia con inclusión, dignidad, soberanía y fortaleza económica", concluyó.