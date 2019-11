Morelia, del DT argentino Guede, ganó por el fútbol de México

Morelia, equipo conducido por el DT argentino Pablo Guede, se impuso anoche con comodidad a Ciudad Juárez, por 6-1, en partido correspondiente a la fecha 16 del torneo Apertura de la primera división del fútbol mexicano.



En el estadio Morelos, el conjunto local armó un verdadero festival de goles y ya al cierre del primer tiempo se imponía por 2-0.



El chileno Sebastián Vegas, el peruano Edison Flores, Aldo Rocha (de penal), el venezolano Fernando Aristeguieta, Cándido Ramírez y Luis Mendoza anotaron para el conjunto que orienta el ex DT de Nueva Chicago y San Lorenzo, que tuvo en sus filas al volante ofensivo Lucas Villafáñez (ex Independiente y CAI de Comodoro Rivadavia) y al arquero uruguayo Sebastián Sosa (ex Boca y Vélez).



El descuento de Ciudad Juárez fue obra del uruguayo Diego Rolán, mediante un tiro penal, según registró un informe del sitio Soccerway. En el elenco perdedor se desempeñaron los argentinos Mauro Fernández (ex Estudiantes de La Plata) y Gabriel Hachen (ex Newell's).



Los demás resultados de la fecha que empezó el martes fueron los siguientes: Santos Laguna 1-Querétaro 0; Veracruz 1-Puebla 0; San Luis 0-América 1; Pachuca 2-Monterrey 3; Pumas UNAM 5-Atlas 1; Tigres 1-Toluca 0; Chivas de Guadalajara 0-Tijuana 1.



Es líder Santos Laguna, con 30 puntos; escoltado por Necaxa y América, ambos con 28.