Morena, la niña de 14 años que lucha por conseguir un elemento que mejore su calidad de vida

"Mi Morena es muy valiente ella sabe que tiene que luchar y que vamos a estar con ella siempre. Todos confiamos en que vamos a conseguir todo lo que ella necesita para que tenga una mejor calidad de vida". Con estas palabras Pablo Flores describió la fuerza y el empuje de su hija de 17 años que todos los días lucha para sobrellevar las consecuencias de una rara enfermedad. Ahora necesita un elemento que cuesta $200.000 para poder mejorar su calidad de vida.

Pablo contó que Morena nació con Neurofibromatosis tipo 1 (NF1) que es una enfermedad genética que causa tumores benignos, no cancerosos, que crecen dentro y debajo de la piel, a menudo asociados a problemas óseos u hormonales.

Fue esta enfermedad la que causó que la estructura ósea del tórax de Morena crezca de manera exagerada y llegue a oprimir su corazón generando una condición que recibe el nombre médico de pectus excavatum.

Pablo, explicó que los médicos cirujanos le indicaron a su hija que debe colocarse un elemento que ayudará a evitar que los huesos dañen el corazón de su niña.

Morena cursa el segundo año de la secundaria en una escuela de La Bebida. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Se trata de una Ventosa Eckart que es un dispositivo de uso externo que sirve para ayudar a que los huesos dejen lugar a los órganos del tórax, entre ellos el corazón.

El papá contó que de acuerdo a lo que averiguó en internet este elemento tiene un costo que ronda los $200.000 y agregó que en este momento él no cuenta con el dinero para poder comprar el aparato que es importado. "Hace tres meses que comencé las gestiones en Desarrollo Humano, pero aún no me responden, para nosotros es importante que Morena comience el tratamiento con la ventosa lo más pronto que pueda", aseguró el hombre.

Pablo contó que él es carnicero y que hace unos meses se quedó sin un trabajo formal por lo que se desempeña medio día en una carnicería y con lo que gana apenas le alcanza para subsistir él y sus cinco hijos, incluyendo a Morena.

Esta es la ventosa que necesita Morena para evitar que los huesos del pecho dañen su corazón. Foto: Web.

En medio de la desesperación por juntar el dinero ya vendió el único bien de valor que tenía, si viejo auto, pero igualmente no le alcanza para poder pagar la ventosa. "Necesitamos una ayuda urgente", aseguró Pablo.

Mientras tanto, los días de la familia Flores transcurren entre la espera por la ansiada ventosa y el tratamiento de la neurofibromatosis que padecen Morena y su hermana de 7 años.

"Mis hijas saben de su condición y son muy responsables con sus tratamientos, ahora estamos esperando por la ventosa, ya que significará una mejora en la vida de Morena", explicó Pablo quien agrego que las dos necesitan controles médicos para poder detectar a tiempo posibles tumores y determinar los tratamientos a seguir.

Un antecedente que conmueve

Esta no es la primera vez que los Flores son noticia en este diario. Es que en diciembre de 2019 Alma Flores, una de las hermanas de Morena escribió una conmovedora carta que llegó a ser publicada por DIARIO HUARPE.

Por esos días Alma se enteró de que su mamá, Andrea Mercado, tenía una nueva enfermedad que se sumaba a la diabetes. La niña que tenía 8 años le escribió una carta llena de amor en un trozo de una hoja de cuaderno.

“Mamá te quiero por todo lo que has hecho por mí”, fue la primera frase que plasmó. “No te vayas mami. Te amo tanto, te doy mi corazón y mi alma, te doy todo. Cuídate mucho mamá”, escribió la pequeña aún asustada por la vida de su madre.

Luego la familia le explico que Andrea tenía psoriasis y que se trata de una enfermedad que no implica un riesgo de vida. "Somos muy unidos, cuando Andrea se enfermó fue algo fuerte al principio, pero siempre salimos adelante unidos", concluyó Pablo.