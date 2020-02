Moroni dijo que "no hay ninguna vocación de prorrogar" la doble indemnización por despidos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, afirmó hoy que la doble indemnización que el Gobierno implementó en diciembre último "está vigente por el período que está y no hay ninguna vocación de prorrogarla", con lo cual dio por hecho que el uso de esa herramienta no se extenderá más allá de junio próximo.



"La doble indemnización está vigente por el período que está y no hay ninguna vocación de prorrogarla", afirmó Moroni en diálogo con Radio Continental, en relación al plazo de 180 días con que fue dispuesta la norma, que vence en junio.



En diciembre último, el Gobierno publicó un decreto donde se declara la emergencia pública en materia ocupacional por el término de 180 días.



La norma establece que, en caso de despido sin justa causa durante la vigencia del decreto, los trabajadores afectados tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente, de conformidad a la legislación vigente.



En los considerandos del decreto, en el que se explican las razones de la medida, el Ejecutivo remarca que la tasa de desempleo se ha incrementado hasta el 10,6% en el segundo trimestre de 2019, un punto porcentual superior a un año atrás y que el empleo asalariado registrado privado mostró un marcado descenso en el período 2018-2019.



Recordó asimismo que en 2016 el Congreso advirtió sobre el incremento de despidos y sancionó el proyecto de Ley N° 27.251 que contenía la prohibición de los despidos sin causa, que fue vetado por el Gobierno anterior provocando hasta la fecha la perdida de 111 mil puestos de trabajo registrado.



En otro tramo de la entrevista, Moroni se refirió a la cláusula gatillo como mecanismo de actualización salarial: "La cláusula gatillo tuvo vigencia hace un par de años en una situación de inflación creciente, si vamos a una situación de inflación decreciente, como esperamos que sea, los mecanismos salariales deben ir adaptándose".



En la misma línea resaltó que Argentina "está en una situación crítica, mucho peor que muchos de nuestros vecinos" y, sin embargo, no hay "conflictividad social".



Respecto a la doble indemnización por despedido, el gobierno nacional aclaró hoy, por medio de un decreto publicado en el Boletín Oficial, que no se aplicará a los trabajadores del sector público, luego de que jerárquicos de la administración anterior reclamaran ese beneficio.