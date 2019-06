Motochorros amordazaron y ataron a una mujer para robarle plata

Una mujer pasó un momento traumático este viernes por la mañana. Dos motochorros ingresaron a su casa, la amordazaron, la ataron y se llevaron pertenencias de valor. Los ladrones iban por una gran suma de dinero aparentemente, pero se pudieron llevar 500 pesos, que había en la billetera de la damnificada.

Patrullero de la Comisaría 6ta en Pocito.

Todo ocurrió cuando el marido de Adriana Bordes (46) salió a dejar a su hija a la escuela. Eso fue cerca de las 8 de la madrugada. Los delincuentes, que al parecer esperaban el momento justo para dar el golpe, ingresaron a la vivienda de General Acha entre Calle 6 y 7, sorprendieron a la mujer y la redujeron. Según dijo su marido Alfredo Roca (46) a DIARIO HUARPE, a la empleada de comercio no le pegaron, pero si dejaron la casa "hecha un desastre".

Los malhechores pedían plata. Al parecer, los malvivientes pensaron que se encontrarían con un monto importante de dinero, pero solamente se llevaron 500 pesos que les dio la víctima. También, los ladrones se robaron los anillos de casamiento del matrimonio, una joya y un aire acondicionado, que estaba por ser instalado.

Efectivos policiales buscaron pistas en el lugar del robo.

La mujer estuvo atada por unos minutos hasta que su madre y su cuñada la rescataron. Las parientes, que viven en la casa lindante, llegaron a la casa alarmada por los ladridos de la mascota de Adriana. Luego llegó el esposo y se encontró con la desagradable sorpresa.

Personal de la Comisaría 6ta investiga el robo. Hasta la zona llegó el comisario Domingo Sombra junto a los oficiales y agentes. Los policías revisaron las inmediaciones en búsqueda de pistas. Posteriormente la Policía Científica arribó a la vivienda para tomar muestras.

La mujer quedó en estado de shock. Es la primera vez que sufre un robo de tal magnitud. Alfredo Roca contó a DIARIO HUARPE que la zona de General Acha antes de Calle 7 es segura. La mayoría de las viviendas y fincas se encuentran cercadas.

La investigación policial está complicada por varias razones. Primero, la mujer no pudo identificar bien a los dos ladrones, ya que tenían las caras cubiertas con cascos de moto. Los testimonios de vecinos no ayudaron mucho en segundo lugar. Algunos creyeron ver una moto blanca pasar por calle General Acha, pero no precisaron en más detalles. En tercer y último lugar, en inmediaciones de la casa de la familia Roca Bordes, no hay cámaras de seguridad.

Alfredo Roca, marido de la víctima.