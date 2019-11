Movimientos sociales aseguran que mantendrán sus reclamos en el gobierno de Alberto Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los movimientos sociales que integran el Frente Piquetero y las agrupaciones cercanas al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) advirtieron hoy que en el gobierno del presidente electo Alberto Fernández mantendrán sus reclamos sobre apertura de planes y conservarán "la independencia política".



"El gobierno cambia pero los problemas siguen y por eso vamos a mantener nuestros reclamos de apertura de planes, creación de puestos de trabajo e incremento de las partidas alimentarias para nuestros comedores", señaló el diálogo con Télam, Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero.



Este movimiento social integra el denominado Frente Piquetero, que montó varios campamentos frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social para exigir la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria que fue sancionada este año por el Congreso.



Belliboni, integrante del Partido Obrero, se mostró crítico del acercamiento que esta semana tuvieron las organizaciones que integran el "triunvirato de San Cayetano" -la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie- con Fernández y Daniel Arroyo, quien se perfila como ministro de Desarrollo Social de la administración que asumirá el 10 de diciembre.



"En esa reunión se habló sobre avalar el trabajo de las cooperativas pero nosotros creemos que se trata de un mecanismo para instalar el monotributismo y la precarización laboral", advirtió.



Belliboni observó que así "al no tener convenio, ni patrón, el día de huelga es un día menos de trabajo. De esta forma se vuelve a métodos primitivos con un generalizado trabajo a destajo".



El referente del Polo Obrero cuestionó, además, que un gobierno privilegie a un grupo de organizaciones en desmedro de otras y aseguró que el Frente Piquetero está dispuesto "dialogar" con las futuras autoridades.



"Hasta ahora, no nos contactaron desde la gente que está con Alberto Fernández pero estamos dispuestos a dialogar. De todos modos, vamos a reunirnos el lunes con las organizaciones que componen el Frente para que el Gobierno actual solucione cuestiones que tienen que ver con la aplicación de la Ley de Emergencia Alimentaria", apuntó.



En cambio, desde el colectivo de organizaciones que encabeza el FOL y que integran agrupaciones como el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Aníbal Verón, y la Federación de Organizaciones de Base (FOB), entre otras, admitieron haber tenido contactos con Arroyo pero aclararon que mantendrán "autonomía" en relación al futuro gobierno.



"Hablamos con Arroyo pero nuestra intención no es sumarnos al oficialismo. Esa fue la postura que tuvimos durante los 12 años del kirchnerismo y vamos a seguir de esa forma", adelantó Marianela Navarro, vocera del FOL.



Navarro remarcó que el FOL le propuso a Fernández mediante una carta abierta "la creación significativa de puestos de trabajo a través de planes de construcción de viviendas populares; una política extendida y proactiva desde el Estado de compra social a las cooperativas populares, y un reparto de tierras a trabajadores rurales", entre otros puntos.