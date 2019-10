Moyano apoyará a Fernández y relativizó su ausencia en el búnker del Frente de Todos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, adelantó hoy que desde su sindicato van a "apoyar" al presidente electo Alberto Fernández y que lo van a "acompañar", al tiempo que restó importancia a su ausencia en el búnker del Frente de Todos -el domingo pasado- ya que "estuvimos cuando había que pelear y muchos se borraron".



"Vamos a apoyar y a acompañar a Alberto Fernández, y esperamos juntarnos pronto para empezar a definir algunos temas", manifestó Moyano en declaraciones a FM Futurock.



Además explicó que su ausencia en el búnker -ubicado en el barrio de Chacarita, donde la oposición esperó los resultados y se realizaron los festejos- "no" significó nada importante.



"Ahora sobra gente para festejar, estuvimos cuando había que pelear y muchos se borraron", definió el líder de los camioneros.



Por otra parte, evaluó que la reunión para comenzar la transición que mantuvieron ayer el presidente Mauricio Macri y Fernández fue realizada porque "Macri trata de quedar simpático para disimular el desastre que está dejando".



No obstante, admitió: "Creíamos que iba a ser superior la diferencia" de votos entre el candidato del oficialismo y el de la oposición -que bajó de 15 puntos en las PASO a 7,70 en las generales-, pero de todos modos consideró que "la gente demostró que no quiere seguir así".