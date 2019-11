Muere atropellada por un camión e investigan si fue arrojada desde un auto en movimiento

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una mujer murió atropellada por un camión en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere y se investiga si instantes antes la arrojaron desde un auto en movimiento, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



El hecho ocurrió anoche en la calle Carcaraña y la ruta Provincial 21, de esa localidad del partido de La Matanza, donde una mujer fue arrollada por el conductor de un camión que no alcanzó a detener la marcha.



Efectivos de la policía local que fueron al lugar determinaron en base a algunos testimonios que, instantes antes de ser embestida, la víctima había caído -aún no se sabe en qué circunstancias- al asfalto desde un vehículo en movimiento, aparentemente un Renault 9 color bordó, que circulaba por la ruta 21 en dirección a la localidad de González Catán.



Tras atropellar a la mujer, el camionero detuvo la marcha y alertó a la policía y a una ambulancia, aunque cuando los médicos llegaron la víctima ya estaba muerta.



La mujer, de contextura física robusta, cabellos largos oscuros y de unos 30 años, no fue aún identificada por los pesquisas que investigan las circunstancias del hecho.



Por orden judicial, el cuerpo fue trasladado a la morgue para ser sometido a la autopsia de rigor con el fin de determinar si presentaba lesiones previas a ser atropellada.



Además, se dispuso el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y se designó una comisión policial para tomar testimonios a vecinos que pudieran haber presenciado el hecho o que hayan alcanzado a ver la patente del vehículo del que cayó o fue arrojada la mujer.