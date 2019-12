Muere un soldado estadounidense en combate en Afganistán

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Un soldado estadounidense murió hoy en combate en Afganistán, informó el Ejército de Estados Unidos sin dar más detalles, mientras que los rebeldes talibanes afirmaron haber estado detrás de un ataque con bomba que mató al militar en la norteña provincia de Kunduz.



El comunicado militar no identificó al soldado ni dijo cómo ni dónde murió.



Agregó que, según la práctica de rutina, el nombre del militar muerto no se hará público hasta dentro de 24 horas, para dar a conocer la noticia primero a su familia, informó la cadena de noticias CNN.



Poco después de la difusión del comunicado, el vocero de los talibanes afirmó que el soldado murió en el distrito de Chardara de Kunduz, donde fuerzas afganas y estadounidenses realizaban un operativo conjunto.



El portavoz, Zabihullah Muyahid, agregó que los talibanes hicieron explotar una bomba al paso de un convoy militar y provocaron la muerte del soldado estadounidense.



El vocero incluso tuiteó una foto de la tarjeta de identificación del militar estadounidense sin decir cómo la obtuvo.



El ataque eleva a 20 la cifra de soldados estadounidenses muertos en Afganistán este año.



Más de 2.400 militares estadounidenses han muerto en el país asiático en 18 años de conflicto.



Los talibanes controlan actualmente prácticamente la mitad de Afganistán, y siguen cometiendo ataques casi a diario.



Estados Unidos y los talibanes negociaban, ayudados por Qatar, un diálogo directo entre los insurgentes y el gobierno afgano, pero las conversaciones se rompieron en septiembre después de que el grupo admitiera estar detrás de un atentado en Kabul que acabó con la vida de un soldado norteamericano y otras doce personas.



Desde entonces, los talibanes han reforzado su campaña de atentados y ofensivas en todo el territorio afgano y reiterado que no firmarán un alto al fuego si antes no hay un calendario de retirada de tropas estadounidenses del país centroasiático.